Джош Харт об изменениях в роли в связи с травмой О Джи Ануноби: «Я в любом случае играю 48 минут. Ни хрена не изменилось»

О Джи Ануноби получил травму задней поверхности бедра.

Форвард «Никс» отыграл 28 минут во второй встрече с «Индианой» и не смог закончить матч.

Защитника Джоша Харта спросили об изменениях, которые коснутся его в связи с травмой Ануноби.

«Я и так играю 48 минут, мужик. Ни хрена не изменилось. Может быть, придется быть более агрессивным в атаке. Прешес Ачиува давал неплохие игровые минуты в сезоне. В том числе сегодня. Так что посмотрим», – задумался Харт.

Защитник стал первым баскетболистом со времен Джимми Батлера в «Чикаго» в 2013 году, который провел все 48 минут на паркете в четырех матчах одного розыгрыша плей-офф.