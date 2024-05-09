Джош Харт об изменениях в роли в связи с травмой О Джи Ануноби: «Я в любом случае играю 48 минут. Ни хрена не изменилось»

Теги травмы Чикаго Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Джош Харт Прешес Ачиува Баскетбол

О Джи Ануноби получил травму задней поверхности бедра.

Форвард «Никс» отыграл 28 минут во второй встрече с «Индианой» и не смог закончить матч.

Защитника Джоша Харта спросили об изменениях, которые коснутся его в связи с травмой Ануноби.

«Я и так играю 48 минут, мужик. Ни хрена не изменилось. Может быть, придется быть более агрессивным в атаке. Прешес Ачиува давал неплохие игровые минуты в сезоне. В том числе сегодня. Так что посмотрим», – задумался Харт.

Защитник стал первым баскетболистом со времен Джимми Батлера в «Чикаго» в 2013 году, который провел все 48 минут на паркете в четырех матчах одного розыгрыша плей-офф.

 

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8 комментариев
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Вот кто был главным активом в обмене Дэвиса
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Ответ Столичный Чел
ЧИВО? Теперь еще и Аннуноби? Такими темпами Никс впятером будут серию заканчивать.
Харт, где-то в Бостоне, переводя четвертую игру финального свипа конференции в овертайм, озирается на отваливающиеся от бросков руки Брансона, полысевшего Хартенштайна и поседевшего Дивиченцо: чуваки, сегодня у меня 53 минуты, юхуу!
+14
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ЧИВО?
Теперь еще и Аннуноби?
Такими темпами Никс впятером будут серию заканчивать.
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0
+3
Ответ китайский обозреватель
Харт, где-то в Бостоне, переводя четвертую игру финального свипа конференции в овертайм, озирается на отваливающиеся от бросков руки Брансона, полысевшего Хартенштайна и поседевшего Дивиченцо: чуваки, сегодня у меня 53 минуты, юхуу!
Я, кстати, не прав, чьим бы свипом финальная серия конфы ни закончилась, она будет, видимо, не в Бостоне, так как Селтикс первые хозяева.
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Ануноби проводил шикарный матч и вообще трудно переоценить его роль в Никс. Если он выпал надолго, то у Никс проблемы.
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))))
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Харт отличный игрок, монстр на подборе. В этом ПО играет гораздо полезнее чем звезды вроде Джорджа и Ингрэма.
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надеюсь у Тибодо хватит игроков на всё серию плей-офф
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