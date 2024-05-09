Том Тибодо: «Лучшее качество Джейлена Брансона – это его скромность»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА Том Тибодо НБА плей-офф Джейлен Брансон Баскетбол

Джейлен Брансон вернулся в игру после небольшой травмы и привел «Никс» к победе.

«Нью-Йорк» победил «Индиану» 130:121 и повел в серии – 2-0.

«Сила воли очень важна. Умение пойти наперекор трудностям. Показать себя в лучшем виде, когда ты не в лучшей форме. Лидерские качества.

Но лучшее качество Джейлена – это его скромность. Мы можем много говорить о том, что он делает на площадке, и все это действительно замечательно. Но его скромность, при всех его достижениях, делает его особенным», – заключил главный тренер «Никс» Том Тибодо.

 

5 комментариев
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А мне нужно чтобы он играл 48 минут добавил он
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Кстати, да. Отличный игрок и человек — на паркете хренью не страдает, за пределами тоже не понтит, как большинство игроков.
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Том, знаю, ты читаешь коменты на спортсе, ты как-то говорил в интервью, что заходишь сюда. Так вот, послушай: дай минуты Милтону, Бёрку или вызови ребят из G-Лиги, а то всё это дурно кончится, Том. Ты забыл Роуза? Ты в курсе, что Денгу после Чикаго полностью заменили все суставы? Яо больше не ходит, ТиМаку импланитровали стальной хребёт. Послушай, Том, я понимаю, что ты хочешь стать первым тренером в истории, который победил с 4-мя игроками на паркете, но давай не с этой командой, я прошу тебя, Том!!!11
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после того, сколько они играют как загнанные лошади, им просто не хватает сил болтать. все фразы от игроков Никс, если заметили во время травм)
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Ответ Праймовый Дуайт Ховард
А мне нужно чтобы он играл 48 минут добавил он
Почему так мало, а как же еще 3 овертайма отбегать, крайне желательно думаю.
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