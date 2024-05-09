Том Тибодо: «Лучшее качество Джейлена Брансона – это его скромность»

Джейлен Брансон вернулся в игру после небольшой травмы и привел «Никс» к победе.

« » победил «Индиану» 130:121 и повел в серии – 2-0.

«Сила воли очень важна. Умение пойти наперекор трудностям. Показать себя в лучшем виде, когда ты не в лучшей форме. Лидерские качества.

Но лучшее качество – это его скромность. Мы можем много говорить о том, что он делает на площадке, и все это действительно замечательно. Но его скромность, при всех его достижениях, делает его особенным», – заключил главный тренер «Никс» .