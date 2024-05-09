Тайриз Халибертон: «Давайте не будем притворяться, что мы проиграли из-за судей. Нам просто нужно быть лучше»

Тайриз Халибертон высказался по поводу судейства во втором матче серии.

«Не моя работа, заботиться по этому поводу. Нас переиграли. Мне нравится, когда судейство более ровное, но давайте не будем притворяться, что мы проиграли только из-за этого. Мы просто были недостаточно хороши . Счет 2-0 в пользу «Никс». Мы возвращаемся в Индиану. Я вижу шансы в противостоянии с любой командой.

Мы бы хотели большей стабильности в решениях арбитров. Если можно переиграть двойное ведение, почему нельзя нельзя изменить другие решения? Я не понимаю. Но не будем притворяться, что мы проиграли из-за судей. Нам просто нужно быть лучше», – прокомментировал ситуацию разыгрывающий «Пэйсерс».

набрал 34 очка, 6 подборов, 9 передач и 3 перехвата, реализовав 11 из 19 бросков с игры, 7 из 11 трехочковых и 5 из 6 штрафных.