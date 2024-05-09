«Индиана» отправила претензию на 78 эпизодов из первых двух матчей с «Никс» в офис лиги

Рик Карлайл резко высказался по поводу судейства в серии.

После первой игры тренерский штаб «Пэйсерс» насчитал 29 сомнительных, с их точки зрения, эпизодов.

«Я решил не отправлять их, потому что надеялся на более сбалансированную работу арбитров во втором матче. Но такого ощущения у меня не возникло», – заявил главный тренер «Индианы».

По сообщению инсайдера Брайана Уиндхорста, штаб «Пэйсерс» всю ночь собирал материалы и отметил еще 49 эпизодов по итогам второй встречи. Общая претензия, направленная клубом в адрес судейского корпуса, насчитывает 78 пунктов.

« » уступает в серии 0-2 перед домашними играми.