«Индиана» отправила претензию на 78 эпизодов из первых двух матчей с «Никс» в офис лиги

Теги Индиана Рик Карлайл Нью-Йорк НБА судьи НБА плей-офф Баскетбол

Рик Карлайл резко высказался по поводу судейства в серии.

После первой игры тренерский штаб «Пэйсерс» насчитал 29 сомнительных, с их точки зрения, эпизодов.

«Я решил не отправлять их, потому что надеялся на более сбалансированную работу арбитров во втором матче. Но такого ощущения у меня не возникло», – заявил главный тренер «Индианы».

По сообщению инсайдера Брайана Уиндхорста, штаб «Пэйсерс» всю ночь собирал материалы и отметил еще 49 эпизодов по итогам второй встречи. Общая претензия, направленная клубом в адрес судейского корпуса, насчитывает 78 пунктов.

«Индиана» уступает в серии 0-2 перед домашними играми.

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4 комментария
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«Лол» (c)

- Джоэл Эмбиид.
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Всё норм. Используют всё возможные рычаги давления. На самом деле, разница в силе между соперниками не особо велика, если есть вообще... В этой серии ещё пока всё возможно
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Ответ xQcoW
Жалкий пейсерс. Научились этому у сиксерс. Еще проиграли Никс без 3 лидеров, которые выбыли из-за травмы. Брансон отец этих выскочек
те самые лидеры Джулиус 30% Рэндл, Митчелл 3+1 Робинсон и О Джи 28 минут сыгравший Ануноби
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