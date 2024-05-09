Байрон Скотт: «Назначьте Леброна Джеймса главным тренером»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Байрон Скотт НБА Баскетбол

Байрон Скотт заявил, что Леброн Джеймс должен стать главным тренером «Лейкерс».

«Моя рекомендация по поводу следующего главного тренера «Лейкерс» – и его имени не было среди восьми или девяти имен, которые я слышал – назначьте Леброна Джеймса главным тренером. Сделайте его тренером.

Послушайте, я отношусь к Леброну исключительно с любовью и уважением. Я люблю его и считаю одним из величайших игроков в истории, но, по крайней мере, для меня очевидно, что многие решения, которые принимаются в этом клубе, принимаются им. Так что, если вы собираетесь позволять ему принимать эти решения, пусть сядет на скамейку запасных и принимает эти решения, а также будет главным тренером», – сказал бывший игрок и главный тренер «Лейкерс».

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8 комментариев
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И генеральным менеджером
Комиссионером лиги
Губернатором штата
Президентом США
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Ответ Дмитрий Кутузов
И генеральным менеджером Комиссионером лиги Губернатором штата Президентом США
Я думаю амбиции стать президентом США у Леброна точно есть.
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Первым указом президента Леброна будет запрет на отлов крабов
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Ответ Сергей Орлов
Я думаю амбиции стать президентом США у Леброна точно есть.
Да, со Скалой зарубятся, за титул президента США)
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Переведите или дайте ему вторую половину комментария о нежелательной ответственности за возможный провальный результат.
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Будет потом своим отпрыскам по 40+ минут давать, несмотря на результативность
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На кого же тогда Леброну скидывать ответственность в случае поражения?
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Ответ SpankyBoy
На кого же тогда Леброну скидывать ответственность в случае поражения?
На республиканцев
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