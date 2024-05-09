Байрон Скотт: «Назначьте Леброна Джеймса главным тренером»

Байрон Скотт заявил, что Леброн Джеймс должен стать главным тренером «Лейкерс».

«Моя рекомендация по поводу следующего главного тренера «Лейкерс» – и его имени не было среди восьми или девяти имен, которые я слышал – назначьте главным тренером. Сделайте его тренером.

Послушайте, я отношусь к Леброну исключительно с любовью и уважением. Я люблю его и считаю одним из величайших игроков в истории, но, по крайней мере, для меня очевидно, что многие решения, которые принимаются в этом клубе, принимаются им. Так что, если вы собираетесь позволять ему принимать эти решения, пусть сядет на скамейку запасных и принимает эти решения, а также будет главным тренером», – сказал бывший игрок и главный тренер « ».