Яннис Адетокумбо сыграет свадьбу в конце августа в Греции
Яннис Адетокумбо определился с датой свадебной церемонии .
Звездный форвард «Милуоки» и его невеста Мэрайя Риддлесприггер оформят отношения 31 августа на греческом острове Коста Наварино.
Сообщается, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс принял приглашение и посетит церемонию.
Для семьи, друзей и гостей Адетокумбо были заранее забронированы четыре разных отеля.
Еда на вечеринке после официальной части будет преимущественно греческой.
Адетокумбо и Риддлесприггер вместе с 2016 года, у них трое детей – сыновья Лиам и Мэверик, а также дочь Ева. Пара обручилась в сентябре 2023 года.
Очередной пустоплёт.