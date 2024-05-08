Яннис Адетокумбо сыграет свадьбу в конце августа в Греции

Теги светская хроника Леброн Джеймс Лейкерс Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо определился с датой свадебной церемонии .

Звездный форвард «Милуоки» и его невеста Мэрайя Риддлесприггер оформят отношения 31 августа на греческом острове Коста Наварино.

Сообщается, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс принял приглашение и посетит церемонию.

Для семьи, друзей и гостей Адетокумбо были заранее забронированы четыре разных отеля.

Еда на вечеринке после официальной части будет преимущественно греческой.

Адетокумбо и Риддлесприггер вместе с 2016 года, у них трое детей – сыновья Лиам и Мэверик, а также дочь Ева. Пара обручилась в сентябре 2023 года.

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11 комментариев
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Леброн Джеймс сказал «Да»
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У детей Яниса двойная фамилия и отличная дикция
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Я тоже хочу чтобы мою свадьбу посетил ЛеБрон)) пожалуй отправлю ему приглашение в инсте (Признана экстремистским организация и запрещена на территории РФ)
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Леброн выкрадет невесту ,и вернет только после обещания Яниса подписаться с Лейкерс!?!))
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Будет тамадой))
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А говорил что в НБА для него нет друзей и это позволяет играть ему против всех крайне жёстко. так же он: Джеймс посетит свадьбу....
Очередной пустоплёт.
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Яннис сможет сыграть свадьбу в конце августа, т.к. не числится в injury report. В программу мероприятий входит пробежка по живописному месту в Греции, пара штрафных рюмочек, флопание в ладоши и многое другое. Закладывать кирпичик семейной жизни Яннис будет со своей давней подругой и матерью его детей. Сумма контракта не сообщается
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А в плей-офф уже не сыграет
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Лол, Леброн в Милуоки конфирмед
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Ответ scorp19
А говорил что в НБА для него нет друзей и это позволяет играть ему против всех крайне жёстко. так же он: Джеймс посетит свадьбу.... Очередной пустоплёт.
У тебя че на свадьде будут только друзья?
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