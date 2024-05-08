Яннис Адетокумбо сыграет свадьбу в конце августа в Греции

Яннис Адетокумбо определился с датой свадебной церемонии .

Звездный форвард « » и его невеста Мэрайя Риддлесприггер оформят отношения 31 августа на греческом острове Коста Наварино.

Сообщается, что лидер « » принял приглашение и посетит церемонию.

Для семьи, друзей и гостей были заранее забронированы четыре разных отеля.

Еда на вечеринке после официальной части будет преимущественно греческой.

Адетокумбо и Риддлесприггер вместе с 2016 года, у них трое детей – сыновья Лиам и Мэверик, а также дочь Ева. Пара обручилась в сентябре 2023 года.