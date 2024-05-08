Джимми Батлер: «Хочу принести Майами то, чего у них не было со времен Леброна»

Теги Леброн Джеймс Майами Дуэйн Уэйд Крис Бош НБА Джимми Батлер Баскетбол

Джимми Батлер заявил, что хочет принести «Майами» чемпионский титул.

«Я чувствую себя здесь как дома. Мне действительно небезраличен этот город, мне небезраличны люди в этом городе. Майами принял меня. Они хотели, чтобы я принес им то, чего у них не было со времен Леброна, Ди-Уэйда и Си-Боша. И я хочу это сделать.

Так что, как только я восстановлю это колено, я снова займусь ими, и все это знают», – заявил форвард «Хит» в интервью GQ.

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10 комментариев
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продолжай чесать языком
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Нытьё и избыток пафоса? Не надо. Просто стучи мячом.
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🥱
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во времена Леброна Майами играл в плей-офф сразу, а не заползал туда через плейинн.
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Одни и те же сказки от этого хрусталя
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Пэт умеет ставить братишек на место!!!
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Во времена Леброна и Уэйда Майами каждый год играл в финале лиги НБА, не Джимбо, при всем уважении, ты не Леброн, лучше возьми уже и поставь ультиматум чтобы кучу ваших переплаченных ролевиков типа Хирро обменяли на что-то способное
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Сравнил хмм... Леброна с пальцем
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Ответ Казбек Бимбасов
Во времена Леброна и Уэйда Майами каждый год играл в финале лиги НБА, не Джимбо, при всем уважении, ты не Леброн, лучше возьми уже и поставь ультиматум чтобы кучу ваших переплаченных ролевиков типа Хирро обменяли на что-то способное
Если он поставит такой ультиматум, то его первого и обменяют
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