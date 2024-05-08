Джимми Батлер: «Хочу принести Майами то, чего у них не было со времен Леброна»

Джимми Батлер заявил, что хочет принести «Майами» чемпионский титул.

«Я чувствую себя здесь как дома. Мне действительно небезраличен этот город, мне небезраличны люди в этом городе. Майами принял меня. Они хотели, чтобы я принес им то, чего у них не было со времен , Ди-Уэйда и Си-Боша. И я хочу это сделать.

Так что, как только я восстановлю это колено, я снова займусь ими, и все это знают», – заявил форвард «Хит» в интервью GQ.