Джейлен Брансон, Донте Дивинченцо и Джош Харт набрали 76 очков на троих в победной игре с «Индианой»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА Баскетбол - видео университет Вилланова НБА плей-офф Джош Харт Донте Дивинченцо Джейлен Брансон Баскетбол

«Никс» одержали верх над «Пэйсерс» со счетом 130:121.

Тройка из университета Вилланова набрала 76 очков в победном матче.

На счету разыгрывающего Джейлена Брансона 29 очков, 5 передач и 3 перехвата при 11 из 18 с игры, 3 из 6 трехочковых и 4 из 6 штрафных.

Защитник Донте Дивинченцо набрал 28 очков, 6 подборов и 4 передачи при 10 из 20 с игры, 6 из 12 из-за дуги и 2 из 2 штрафных.

Защитник Джош Харт добавил 19 очков, 15 подборов и 7 передач, реализовав 8 из 12 бросков с игры, 1 из 3 трехочковых и 2 из 2 штрафных.

На счету Харта 102 подбора за 8 матчей плей-офф. Он стал первым баскетболистом со времен Патрика Юинга, сделавшим более 100 подборов за 8 игр плей-офф.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это, конечно, сюр какой-то, игроки продолжают вылетать, а Никс продолжают побеждать. Я все-таки рассчитываю увидеть на площадке Тибодо в роли очень тяжелого форварда где-то ближе к седьмому матчу финала конференции
+4
0
+4
На троих 76 очков и 1000 игровых минут в этом мачте, тк пришлось играть и за себя , и за скамеечников
0
0
0
Ответ Consistency
Это, конечно, сюр какой-то, игроки продолжают вылетать, а Никс продолжают побеждать. Я все-таки рассчитываю увидеть на площадке Тибодо в роли очень тяжелого форварда где-то ближе к седьмому матчу финала конференции
Да потому что Индиана это плюшевые медвежата их любой даже на одной ноге обыграет. Индиане нужно исправлять свою защиту иначе их даже полутравмированный НЙ обыграет .
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий