Джейлен Брансон, Донте Дивинченцо и Джош Харт набрали 76 очков на троих в победной игре с «Индианой»

«Никс» одержали верх над «Пэйсерс» со счетом 130:121.

Тройка из университета Вилланова набрала 76 очков в победном матче.

На счету разыгрывающего 29 очков, 5 передач и 3 перехвата при 11 из 18 с игры, 3 из 6 трехочковых и 4 из 6 штрафных.

Защитник Донте Дивинченцо набрал 28 очков, 6 подборов и 4 передачи при 10 из 20 с игры, 6 из 12 из-за дуги и 2 из 2 штрафных.

Защитник Джош Харт добавил 19 очков, 15 подборов и 7 передач, реализовав 8 из 12 бросков с игры, 1 из 3 трехочковых и 2 из 2 штрафных.

На счету Харта 102 подбора за 8 матчей плей-офф. Он стал первым баскетболистом со времен Патрика Юинга, сделавшим более 100 подборов за 8 игр плей-офф.