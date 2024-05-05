Джейлен Брансон о Рике Карлайле: «Прошлое осталось в прошлом»
Джейлен Брансон сыграет против команды Рика Карлайла в плей-офф-2024.
Эксперт EPSN Тим Макмэн заявил, что Брансон будет рад выбить команду своего бывшего тренера из розыгрыша плей-офф. Инсайдер рассказал, что бывший главный тренер «Далласа» был излишне строг к запасному защитнику команды.
«Это плей-офф. У меня нет дополнительной мотивации в серии с «Индианой». Прошлое осталось в прошлом.
Рик Карлайл принял меня в лиге и помогал мне расти с первого дня. Тренеры принимают решения, которые нужны их командам. Что случилось, то случилось, движемся дальше», – ответил Брансон на вопрос журналистов о его отношении к встрече с «Пэйсерс».
«Нью-Йорк» и «Индиана» выявят победителя в полуфинале Восточной конференции.