Джейлен Брансон о Рике Карлайле: «Прошлое осталось в прошлом»

Джейлен Брансон сыграет против команды Рика Карлайла в плей-офф-2024.

Эксперт EPSN Тим Макмэн заявил, что будет рад выбить команду своего бывшего тренера из розыгрыша плей-офф. Инсайдер рассказал, что бывший главный тренер «Далласа» был излишне строг к запасному защитнику команды.

«Это плей-офф. У меня нет дополнительной мотивации в серии с «Индианой». Прошлое осталось в прошлом.

принял меня в лиге и помогал мне расти с первого дня. Тренеры принимают решения, которые нужны их командам. Что случилось, то случилось, движемся дальше», – ответил Брансон на вопрос журналистов о его отношении к встрече с «Пэйсерс».

« » и « » выявят победителя в полуфинале Восточной конференции.