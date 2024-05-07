Джейлен Брансон набрал 43 очка, 6 подборов и 6 передач, «Нью-Йорк» победил «Индиану»

«Нью-Йорк» победил «Индиану» в первом матче серии 2-го раунда – 121:117, 1-0.

В составе «Никс» набрал 43 очка, 6 подборов и 6 передач.

Разыгрывающий « » стал 4-м игроком в истории плей-офф , который набирает 40 и более очков в четырех и более матчах подряд. Рекорд принадлежит (6 встреч подряд, 1965 год), также подобное удавалось (4, 1993) и Бернарду Кингу (4, 1984).

Брансон за 44 минуты на площадке реализовал 14 из 26 с игры и 14 из 14 с линии.

В последних трех матчах серии с «Сиксерс» Джейлен набирал 47, 40 и 41 очко.