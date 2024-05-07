Джейлен Брансон набрал 43 очка, 6 подборов и 6 передач, «Нью-Йорк» победил «Индиану»

Теги Майкл Джордан Индиана Нью-Йорк НБА Баскетбол - видео Джерри Уэст НБА плей-офф Бернард Кинг Джейлен Брансон Баскетбол

«Нью-Йорк» победил «Индиану» в первом матче серии 2-го раунда – 121:117, 1-0.

В составе «Никс» Джейлен Брансон набрал 43 очка, 6 подборов и 6 передач.

Разыгрывающий «Нью-Йорка» стал 4-м игроком в истории плей-офф НБА, который набирает 40 и более очков в четырех и более матчах подряд. Рекорд принадлежит Джерри Уэсту (6 встреч подряд, 1965 год), также подобное удавалось Майклу Джордану (4, 1993) и Бернарду Кингу (4, 1984).

Брансон за 44 минуты на площадке реализовал 14 из 26 с игры и 14 из 14 с линии.

В последних трех матчах серии с «Сиксерс» Джейлен набирал 47, 40 и 41 очко.

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6 комментариев
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Брансон и Эдвардс пока что лучшие игроки плей-офф
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думал без рэндла развалиться,а нет нашли свою игру
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Похоже, только в финале между Нью-Йорком и Миннесотой станет понятно, кто МВП
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Надеюсь, что лицо Брансона если не станет новым, то и не постареет для НБА в этом постсезоне ;)
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Ответ SopTecret
Похоже, только в финале между Нью-Йорком и Миннесотой станет понятно, кто МВП
Не торопитесь, что-то может не срастись.
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