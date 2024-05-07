Судьи допустили ошибку в пользу «Нью-Йорка» на последней минуте матча с «Индианой»

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Судьи допустили ошибку в пользу «Нью-Йорка».

При счете 115:115 за 52 секунды до конца первой игры серии звезда «Никс» Джейлен Брансон попытался сделать пас в ситуации, когда его атаковали два игрока соперника.

Мяч попал в защитника «Пэйсерс» Аарона Несмита, судьи зафиксировали игру ногой. При этом на повторе видно, что мяч коснулся руки Несмита, а не ноги.

«Никс» воспользовались дополнительным владением. Защитник Донте Дивинченцо реализовал трехочковый за 40,1 секунды до финальной сирены. «Нью-Йорк» повел 118:115, после чего не расставался с лидерством – 121:117, 1-0.

«Во время матча нам показалось, что была игра ногой. Повтор уже после сирены показал, что мяч попал в руку игрока «Индианы» и нарушения не было.

Игра ногой не подлежит судейскому пересмотру во время матча и не может быть оспорена тренером с помощью челленджа», – сказал после матча главный судья встречи Зак Зарба.

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5 комментариев
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Игры с участием Никс наверное дико тяжело судить
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