Судьи допустили ошибку в пользу «Нью-Йорка» на последней минуте матча с «Индианой»

Судьи допустили ошибку в пользу «Нью-Йорка».

При счете 115:115 за 52 секунды до конца первой игры серии звезда «Никс» попытался сделать пас в ситуации, когда его атаковали два игрока соперника.

Мяч попал в защитника «Пэйсерс» , судьи зафиксировали игру ногой. При этом на повторе видно, что мяч коснулся руки Несмита, а не ноги.

«Никс» воспользовались дополнительным владением. Защитник Донте Дивинченцо реализовал трехочковый за 40,1 секунды до финальной сирены. « » повел 118:115, после чего не расставался с лидерством – 121:117, 1-0.

«Во время матча нам показалось, что была игра ногой. Повтор уже после сирены показал, что мяч попал в руку игрока «Индианы» и нарушения не было.

Игра ногой не подлежит судейскому пересмотру во время матча и не может быть оспорена тренером с помощью челленджа», – сказал после матча главный судья встречи .