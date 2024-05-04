Патрик Беверли об инциденте в Индианаполисе: «Я должен быть лучше»

Патрик Беверли отреагировал на инцидент с болельщиками в Индианаполисе.

«Я должен быть лучше. И я буду 🙏🏾❤️» – написал баскетболист в соцсетях.

На последних минутах шестого матча серии с «Индианой» (98:120, 2-4) разыгрывающий « » два раза бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс», которые находились за скамейкой «Бакс». В первом случае попал по голове девушке в майке «Индианы». Вскоре зрители вернули мяч баскетболисту, но он снова бросил его в их сторону.

Беверли во время общения с журналистами до публикации с извинением указывал на то, что кто-то из болельщиков за скамейкой «Бакс» на протяжении всей игры провоцировал его. Команда обращалась к службе безопасности арены за помощью.