Джейлен Брансон лидирует в плей-офф по количеству бросков со средней дистанции
Опубликованы лидеры текущего плей-офф по количеству бросков со средней дистанции.
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон лидирует в лиге по этому показателю. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид – на втором месте, форвард «Орландо» Паоло Банкеро – на третьем.
Топ-10 игроков по количеству бросков со средней дистанции в плей-офф-2024:
1. Джейлен Брансон: 56 бросков (41,1%)
2. Джоэл Эмбиид: 43 (51,2%)
3. Паоло Банкеро: 42 (54,8%)
4. Крис Миддлтон: 40 (45,0%)
5. Джамал Мюррэй: 37 (27,0%)
6. Лука Дончич: 32 (59,4%)
7. Энтони Эдвардс: 30 (50,0%)
7. Кевин Дюрэнт: 30 (53,3%)
9. Донован Митчелл: 29 (34,5%)
10. Паскаль Сиакам: 28 (42,9%)
10. Бобби Портис: 28 (46,4%)
12. Шэй Гилджес-Александер: 25 (48,0%)