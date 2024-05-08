Джейлен Брансон лидирует в плей-офф по количеству бросков со средней дистанции

Теги Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Джейлен Брансон Паоло Банкеро Баскетбол

Опубликованы лидеры текущего плей-офф по количеству бросков со средней дистанции.

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон лидирует в лиге по этому показателю. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид – на втором месте, форвард «Орландо» Паоло Банкеро – на третьем.

Топ-10 игроков по количеству бросков со средней дистанции в плей-офф-2024:

1. Джейлен Брансон: 56 бросков (41,1%)

2. Джоэл Эмбиид: 43 (51,2%)

3. Паоло Банкеро: 42 (54,8%)

4. Крис Миддлтон: 40 (45,0%)

5. Джамал Мюррэй: 37 (27,0%)

6. Лука Дончич: 32 (59,4%)

7. Энтони Эдвардс: 30 (50,0%)

7. Кевин Дюрэнт: 30 (53,3%)

9. Донован Митчелл: 29 (34,5%)

10. Паскаль Сиакам: 28 (42,9%)

10. Бобби Портис: 28 (46,4%)

12. Шэй Гилджес-Александер: 25 (48,0%)

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