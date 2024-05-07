Чарльз Баркли: «Приз MVP никогда не вручают лучшему игроку. Никто в здравом уме не мог думать, что Нэш лучше Шака и Кобе»

Чарльз Баркли объяснил, по каким критериям в НБА выявляют MVP сезона.

«Приз MVP никогда не вручают самому лучшему игроку. Он достается лучшему игроку в составе лучшей команды. Потому что никто в здравом уме не мог думать, что лучше и . Просто «Финикс» в те годы имел лучший показатель в лиге. Нэш заслужил звание самого ценного игрока... Майкл Джордан был лучшим игроком до того, как начал получать MVP.

Деррик Роуз становился MVP, он забрал приз у Леброна. Роуз заслуженно получил награду, но был ли он лучше Леброна? Нет. «Буллс» имели лучший показатель. В этом году приз получит кто-то из троицы Йокич – Дончич – Шэй. Но посмотрите, что Джейлен Брансон сделал для «Никс», как он тащил их на фоне многочисленных травм», – считает .