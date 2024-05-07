Чарльз Баркли: «Приз MVP никогда не вручают лучшему игроку. Никто в здравом уме не мог думать, что Нэш лучше Шака и Кобе»

Теги Кобе Брайант Шакил О′Нил Нью-Йорк Стив Нэш НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Джейлен Брансон Баскетбол

Чарльз Баркли объяснил, по каким критериям в НБА выявляют MVP сезона.

«Приз MVP никогда не вручают самому лучшему игроку. Он достается лучшему игроку в составе лучшей команды. Потому что никто в здравом уме не мог думать, что Стив Нэш лучше Шака и Кобе Брайанта. Просто «Финикс» в те годы имел лучший показатель в лиге. Нэш заслужил звание самого ценного игрока... Майкл Джордан был лучшим игроком НБА до того, как начал получать MVP.

Деррик Роуз становился MVP, он забрал приз у Леброна. Роуз заслуженно получил награду, но был ли он лучше Леброна? Нет. «Буллс» имели лучший показатель. В этом году приз получит кто-то из троицы Йокич – Дончич – Шэй. Но посмотрите, что Джейлен Брансон сделал для «Никс», как он тащил их на фоне многочисленных травм», – считает Баркли.

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6 комментариев
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Ответ Михаил Опякин
Чарльз тоже МВП брал
Заслуженно? - Заслуженно!! Но лучше ли он MJ? Нет) вот посыл Чака
+12
-1
+11
Ну так приз ценному игроку, а не лучшему. Тот кто внёс наибольший вклад в результаты команды в регулярке. Не вижу противоречий.
+7
-1
+6
Чарльз тоже МВП брал
+4
0
+4
Опять проиграл пари. И решил надавить на больное c завуалированно включенным умняком.
0
0
0
Ответ jokerino
Заслуженно? - Заслуженно!! Но лучше ли он MJ? Нет) вот посыл Чака
Это бесспорно
0
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0
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