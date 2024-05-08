Лука Дончич: «Джейлен Брансон – невероятный, он тащит «Нью-Йорк». Так рад за него»

Теги Даллас Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Лука Дончич Джейлен Брансон Баскетбол

Лука Дончич отдал должное Джейлену Брансону.

Лидер «Далласа» похвалил экс-одноклубника за его игру в сезоне-23/24 и текущем розыгрыше плей-офф.

«Джейлен Брансон – невероятный, он тащит «Нью-Йорк». Смотрел их первый матч вчера. Он так незаметно набрал 40 очков. Я даже не знал об этом, пока не заглянул в статистику. Джейлен всегда оказывается там, где хочет, находит свои точки на площадке. Свой парень. Я так рад за него», – признался словенец.

Разыгрывающий «Нью-Йорка» в понедельник стал 4-м игроком в истории плей-офф НБА, который набирает 40 и более очков в четырех и более матчах подряд.

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3 комментария
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вот бы в Далласе был такой парень
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Ответ anton18578
вот бы в Далласе был такой парень
В Далласе такой парень был)
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