Лука Дончич: «Джейлен Брансон – невероятный, он тащит «Нью-Йорк». Так рад за него»

Лука Дончич отдал должное Джейлену Брансону.

Лидер « » похвалил экс-одноклубника за его игру в сезоне-23/24 и текущем розыгрыше плей-офф.

« – невероятный, он тащит «Нью-Йорк». Смотрел их первый матч вчера. Он так незаметно набрал 40 очков. Я даже не знал об этом, пока не заглянул в статистику. Джейлен всегда оказывается там, где хочет, находит свои точки на площадке. Свой парень. Я так рад за него», – признался словенец.

Разыгрывающий « » в понедельник стал 4-м игроком в истории плей-офф , который набирает 40 и более очков в четырех и более матчах подряд.