Владо Джурович: «То, что Никола Йокич делает со своим телом, невероятно. Оно непригодно ни для чего»

Теги Денвер НБА Владо Джурович НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Владо Джурович считает телосложение Николы Йокича непригодным для баскетбола.

«То, что Йокич делает со своим телом, невероятно. Его тело совершенно непригодно – не только для баскетбола, вообще ни для чего. Но когда ты играешь против него и идешь под кольцо, он становится стеной. Он тяжелый. Он сильный.

Его истинная сила заключается в баскетбольном IQ. Он очень быстрый и очень умный.

Я впервые увидел его в 2012 году, тогда ему было 17 лет, он играл за «Мегу» в Адриатической лиге. Он был таким необычным. Он был очень умным. Он всем раздавал передачи. Ни скорости, ни прыжков, ни силы, но он играл фантастически», – рассказал знаменитый сербский тренер.

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1 комментарий
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Цитирую выше «высокий, тяжелый, быстрый и высокий IQ”, ну вообще не пригоден для баскетбола )))
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