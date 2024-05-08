Владо Джурович: «То, что Никола Йокич делает со своим телом, невероятно. Оно непригодно ни для чего»
Владо Джурович считает телосложение Николы Йокича непригодным для баскетбола.
«То, что Йокич делает со своим телом, невероятно. Его тело совершенно непригодно – не только для баскетбола, вообще ни для чего. Но когда ты играешь против него и идешь под кольцо, он становится стеной. Он тяжелый. Он сильный.
Его истинная сила заключается в баскетбольном IQ. Он очень быстрый и очень умный.
Я впервые увидел его в 2012 году, тогда ему было 17 лет, он играл за «Мегу» в Адриатической лиге. Он был таким необычным. Он был очень умным. Он всем раздавал передачи. Ни скорости, ни прыжков, ни силы, но он играл фантастически», – рассказал знаменитый сербский тренер.