Владимир Гомельский: «Миннесота» имеет лучшую защиту в НБА. Но станут ли они чемпионами, еще неизвестно»

Теги Денвер Миннесота НБА Владимир Гомельский НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Владимир Гомельский поделился мнением о паре «Денвер» – «Миннесота».

«Вулвз» неожиданно стартовали во втором раунде плей-офф с двух выездных побед – 2-0.

«Такая игра «Денвера», конечно, разочаровывает. Но я бы сказал, что игра «Миннесоты» в обороне – выше всяких похвал. Именно действия «волков» в обороне заставили нападение «Денвера» развалиться и стать таким малоэффективным.

«Денвер» должен больше внимания в атаке уделять пик-н-роллам с участием Йокича, больше изоляций играть для Мюррэя, использовать «экстра пас». Я бы еще предложил заигрывать Йокича на позиции спиной к кольцу с последующим движением снайперов на периметре, чтобы была возможность скидки под 3-хочковые броски.

«Миннесота» имеет лучшую в НБА защиту. Но станет ли «Миннесота» чемпионом, еще неизвестно», – пишет эксперт в своей конференции.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Капитан очевидность
+9
-2
+7
Волки собрали нереально талантливую и мощную команду.
+3
0
+3
Все по делу
Я могу добавить лишь то, что чемпион станет тот, кто выиграет 4 игры в финале
+3
0
+3
Есть ли жизнь на Марсе или нет, Гомельскому не известно)) В смысле науке.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий