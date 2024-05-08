Владимир Гомельский: «Миннесота» имеет лучшую защиту в НБА. Но станут ли они чемпионами, еще неизвестно»

Владимир Гомельский поделился мнением о паре «Денвер» – «Миннесота».

«Вулвз» неожиданно стартовали во втором раунде плей-офф с двух выездных побед – 2-0.

«Такая игра « », конечно, разочаровывает. Но я бы сказал, что игра «Миннесоты» в обороне – выше всяких похвал. Именно действия «волков» в обороне заставили нападение «Денвера» развалиться и стать таким малоэффективным.

«Денвер» должен больше внимания в атаке уделять пик-н-роллам с участием Йокича, больше изоляций играть для Мюррэя, использовать «экстра пас». Я бы еще предложил заигрывать на позиции спиной к кольцу с последующим движением снайперов на периметре, чтобы была возможность скидки под 3-хочковые броски.

« » имеет лучшую в защиту. Но станет ли «Миннесота» чемпионом, еще неизвестно», – пишет эксперт в своей конференции.