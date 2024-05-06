Чарльз Баркли: «Новицки до появления Йокича был величайшим иностранным игроком в истории»
Чарльз Баркли считает Николу Йокича величайшим иностранным игроком в истории НБА.
«Дирк до появления Джокера был величайшим иностранным игроком всех времен.
Считаю ли я Йокича величайшим иностранным игроком в истории? Конечно, считаю. Я думаю, что «Наггетс» снова выиграют чемпионат.
Что удивительно, вчера Аарон Гордон играл потрясающего, Джамал Мюррэй играл великолепно, но потом мы посмотрели на статистику и удивились: «Черт возьми, у Джокера 24+15+9». Это самые легкие 24+15+9. Мы даже не упоминали его. Мы акцентировали внимание на Аароне Гордоне, потому что он обновил рекорды карьеры по очкам и подборам. Мы даже не говорили про Йокича», – сказал член Зала славы.
кроме физики ничего нет , ни игрового айкью вменяемого, ни броска со средней, ни с дальней, ни дриблинга. только физика и всё...