Чарльз Баркли: «Новицки до появления Йокича был величайшим иностранным игроком в истории»

Чарльз Баркли считает Николу Йокича величайшим иностранным игроком в истории НБА.

« до появления Джокера был величайшим иностранным игроком всех времен.

Считаю ли я Йокича величайшим иностранным игроком в истории? Конечно, считаю. Я думаю, что «Наггетс» снова выиграют чемпионат.

Что удивительно, вчера играл потрясающего, Джамал Мюррэй играл великолепно, но потом мы посмотрели на статистику и удивились: «Черт возьми, у Джокера 24+15+9». Это самые легкие 24+15+9. Мы даже не упоминали его. Мы акцентировали внимание на Аароне Гордоне, потому что он обновил рекорды карьеры по очкам и подборам. Мы даже не говорили про », – сказал член Зала славы.