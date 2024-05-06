Чарльз Баркли: «Новицки до появления Йокича был величайшим иностранным игроком в истории»

Теги Дирк Новицки Денвер НБА Чарльз Баркли Аарон Гордон Никола Йокич Баскетбол

Чарльз Баркли считает Николу Йокича величайшим иностранным игроком в истории НБА.

«Дирк до появления Джокера был величайшим иностранным игроком всех времен.

Считаю ли я Йокича величайшим иностранным игроком в истории? Конечно, считаю. Я думаю, что «Наггетс» снова выиграют чемпионат.

Что удивительно, вчера Аарон Гордон играл потрясающего, Джамал Мюррэй играл великолепно, но потом мы посмотрели на статистику и удивились: «Черт возьми, у Джокера 24+15+9». Это самые легкие 24+15+9. Мы даже не упоминали его. Мы акцентировали внимание на Аароне Гордоне, потому что он обновил рекорды карьеры по очкам и подборам. Мы даже не говорили про Йокича», – сказал член Зала славы.

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7 комментариев
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Теперь Дирк только третий, а в скором времени станет четвертым, после: Джокера, Яниса и Лука
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Он и сейчас Великий. Йокичу нужно второй чемп выигрывать. Или еще пяток лет на этом же уровне играть
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Эмбид: "Я бы мог обидеться, но я американец"
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Ответ Chistian Jadson
Теперь Дирк только третий, а в скором времени станет четвертым, после: Джокера, Яниса и Лука
Яннис не так, чтобы обошел или близок к этому
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Ответ Chistian Jadson
Теперь Дирк только третий, а в скором времени станет четвертым, после: Джокера, Яниса и Лука
С чего вдруг Янис лучше Дирка то?
кроме физики ничего нет , ни игрового айкью вменяемого, ни броска со средней, ни с дальней, ни дриблинга. только физика и всё...
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