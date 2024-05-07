Чарльз Баркли: «Миннесота» всухую пройдет «Денвер». Серия закончена»

Чарльз Баркли отреагировал на вторую победу «Миннесоты» над «Денвером».

«Вулвз» разгромили действующих чемпионов в гостях (106:80) и повели в полуфинале Западной конференции 2-0.

«Серия закончена. «Миннесота» лучше « ». При всем уважении. У «Наггетс» нет никаких преимуществ, ни в чем. MVP не справляется, его переигрывают. Джамал Мюррэй испытывает проблемы со здоровьем. И они ни в чем больше не превосходят «Вулвз».

Я не верил в «Миннесоту» перед началом сезона. Они полностью изменили мое мнение о себе. И у них есть тот самый парень, решала – . «Миннесота» – это серьезно, все по-настоящему.

« » всухую пройдет «Денвер». Точка», – заявил легендарный игрок и эксперт.