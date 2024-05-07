Чарльз Баркли: «Миннесота» всухую пройдет «Денвер». Серия закончена»
Чарльз Баркли отреагировал на вторую победу «Миннесоты» над «Денвером».
«Вулвз» разгромили действующих чемпионов в гостях (106:80) и повели в полуфинале Западной конференции 2-0.
«Серия закончена. «Миннесота» лучше «Денвера». При всем уважении. У «Наггетс» нет никаких преимуществ, ни в чем. MVP не справляется, его переигрывают. Джамал Мюррэй испытывает проблемы со здоровьем. И они ни в чем больше не превосходят «Вулвз».
Я не верил в «Миннесоту» перед началом сезона. Они полностью изменили мое мнение о себе. И у них есть тот самый парень, решала – Энтони Эдвардс. «Миннесота» – это серьезно, все по-настоящему.
«Миннесота» всухую пройдет «Денвер». Точка», – заявил легендарный игрок НБА и эксперт.
Тут принято поносить ЛАЛ и возносить Денвер, но они озорников то на соплях прошли, совершенно не превосходя по игре. Это была максимальная равная пара по итогу, где бОльшую часть времени превосходство было именно за Броном и Ко, 4-1 там - чудо. Я еще тогда сказал что о титуле Денвер может забыть. Лично для меня они стали 4-й командой из 4-х на Западе в 1/2 конфы.
Но забавно, что многие винят только Йокича в этих двух поражениях, хотя сегодня и правда не показал своего уровня игры, а Джамала, который косячит еще больше Йокича, ни в чем не обвиняют )
Хотя когда твоя вторая звезда за первые половины 2 матчей серии набирает всего лишь 2 очка, реализуя всего лишь 1 бросок с игры из около 20 бросков - это не то что провал, это еще хуже.