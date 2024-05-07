Чарльз Баркли: «Миннесота» всухую пройдет «Денвер». Серия закончена»

Теги Денвер Миннесота НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Никола Йокич Энтони Эдвардс Баскетбол

Чарльз Баркли отреагировал на вторую победу «Миннесоты» над «Денвером».

«Вулвз» разгромили действующих чемпионов в гостях (106:80) и повели в полуфинале Западной конференции 2-0.

«Серия закончена. «Миннесота» лучше «Денвера». При всем уважении. У «Наггетс» нет никаких преимуществ, ни в чем. MVP не справляется, его переигрывают. Джамал Мюррэй испытывает проблемы со здоровьем. И они ни в чем больше не превосходят «Вулвз».

Я не верил в «Миннесоту» перед началом сезона. Они полностью изменили мое мнение о себе. И у них есть тот самый парень, решала – Энтони Эдвардс. «Миннесота» – это серьезно, все по-настоящему.

«Миннесота» всухую пройдет «Денвер». Точка», – заявил легендарный игрок НБА и эксперт.

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14 комментариев
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Ну это не какая-то сенсация. Может не 4-0, но проход волков.
Тут принято поносить ЛАЛ и возносить Денвер, но они озорников то на соплях прошли, совершенно не превосходя по игре. Это была максимальная равная пара по итогу, где бОльшую часть времени превосходство было именно за Броном и Ко, 4-1 там - чудо. Я еще тогда сказал что о титуле Денвер может забыть. Лично для меня они стали 4-й командой из 4-х на Западе в 1/2 конфы.
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Ответ Стопы Зайона
Волки делают Наггетс похожими на Лейкерс 🙃
Лейкерс боролись и проигрывали в концовках, Денвер же влетает почти без шансов
+4
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+3
Ответ Кирилл
К сожалению, мы, скорее всего, никогда не узнаем как играл бы Джамал без Николы, потому что Йокич играл во всех играх плей-офф, в которые он выходил с Денвером ) Но забавно, что многие винят только Йокича в этих двух поражениях, хотя сегодня и правда не показал своего уровня игры, а Джамала, который косячит еще больше Йокича, ни в чем не обвиняют ) Хотя когда твоя вторая звезда за первые половины 2 матчей серии набирает всего лишь 2 очка, реализуя всего лишь 1 бросок с игры из около 20 бросков - это не то что провал, это еще хуже.
я вообще Йокича не виню, он крутой игрок в атаке, дирижер. Но это игрок системы, если система вокруг него перестает работать - все рушится. Реальные ГОАТы могли вытаскивать матчи, даже серии вопреки всему. Йокич, к сожалению, в этом плане сильно переоценен. Поэтому весь хейт идет только в адрес глоров Йокича. Хотя как Кавай титул взял, его тоже в ГОАТы записывали
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по-настоящему великие игроки играют на обеих половинах и в плей-офф включают режим монстров в защите, добывая титулы. Леброн, Джордан, Кобе, тот же Яннис из недавнего. Йокич игрок то неплохой, даже очень хороший, но без нормально действующей системы, где за тебя прикроют везде товарищи, он дальше одного титула не уедет.
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на каркал Баркли
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Ответ Сергей Миров
Что за работа такая, переобуваться? И ведь миллионы платят за это клоунство
Результаты часто обманывают ожидания даже знающих людей. Поэтому и играются игры.
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Ответ Курье Хамес
Комментарий скрыт
К сожалению, мы, скорее всего, никогда не узнаем как играл бы Джамал без Николы, потому что Йокич играл во всех играх плей-офф, в которые он выходил с Денвером )

Но забавно, что многие винят только Йокича в этих двух поражениях, хотя сегодня и правда не показал своего уровня игры, а Джамала, который косячит еще больше Йокича, ни в чем не обвиняют )
Хотя когда твоя вторая звезда за первые половины 2 матчей серии набирает всего лишь 2 очка, реализуя всего лишь 1 бросок с игры из около 20 бросков - это не то что провал, это еще хуже.
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