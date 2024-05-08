Владимир Гомельский: «Большое количество потерь – не только вина игроков ЦСКА, но и агрессивная защита «Зенита»

Теги ЦСКА Зенит Владимир Гомельский Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Владимир Гомельский прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита» во 2-м матче.

«Большое количество потерь по ходу матча – не только вина игроков ЦСКА, но и агрессивная защита «Зенита».

Тренер проиграл матч?

Тренер готовит команду к матчу, выбирает тактику игры в защите и в атаке, руководит игрой по ходу матча, отвечает за мотивацию и проводит замены. И тренер всегда виноват в поражении. Так устроен профессиональный спорт», – написал эксперт в конференции на своем сайте.

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