Владимир Гомельский: «Большое количество потерь – не только вина игроков ЦСКА, но и агрессивная защита «Зенита»

Владимир Гомельский прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита» во 2-м матче.

«Большое количество потерь по ходу матча – не только вина игроков , но и агрессивная защита « ».

Тренер проиграл матч?

Тренер готовит команду к матчу, выбирает тактику игры в защите и в атаке, руководит игрой по ходу матча, отвечает за мотивацию и проводит замены. И тренер всегда виноват в поражении. Так устроен профессиональный спорт», – написал эксперт в конференции на своем сайте.