Руди Гобер о Дрэймонде Грине: «Испытываю огромное уважение к его карьере и достижениям»

Руди Гобер ответил на критику со стороны Дрэймонда Грина.

«Посмотрим, выиграет ли он столько же наград «Лучший оборонительный игрок». Но он все же завоевал четыре чемпионских титула. В общем, у каждого свой путь. Дрэймонд добился многого в своей карьере. Как и меня, его всегда недооценивали, но он боролся и смог стать тем, кем он стал.

Я испытываю огромное уважение к его карьере, ко всему, чего он достиг как спортсмен. Думаю, мы даже разделяем определенные ценности, которые делают нас особенными. Что бы он ни говорил и ни делал, это его выбор, его дело. Я продолжаю двигаться вперед», – сказал центровой «Миннесоты».

в четвертый раз за карьеру был признан лучшим оборонительным игроком сезона, повторив рекорд членов Зала славы Дикембе Мутомбо и Бена Уоллеса. Грин получил эту награду лишь однажды в 2017 году.