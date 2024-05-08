Руди Гобер о Дрэймонде Грине: «Испытываю огромное уважение к его карьере и достижениям»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Руди Гобер Дрэймонд Грин Баскетбол

Руди Гобер ответил на критику со стороны Дрэймонда Грина.

«Посмотрим, выиграет ли он столько же наград «Лучший оборонительный игрок». Но он все же завоевал четыре чемпионских титула. В общем, у каждого свой путь. Дрэймонд добился многого в своей карьере. Как и меня, его всегда недооценивали, но он боролся и смог стать тем, кем он стал.

Я испытываю огромное уважение к его карьере, ко всему, чего он достиг как спортсмен. Думаю, мы даже разделяем определенные ценности, которые делают нас особенными. Что бы он ни говорил и ни делал, это его выбор, его дело. Я продолжаю двигаться вперед», – сказал центровой «Миннесоты».

Гобер в четвертый раз за карьеру был признан лучшим оборонительным игроком сезона, повторив рекорд членов Зала славы Дикембе Мутомбо и Бена Уоллеса. Грин получил эту награду лишь однажды в 2017 году.

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7 комментариев
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Просто Руди тонкий и воспитанный парень, в отличие от всех этих мамкиных гангстеров, хейтящих его.
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и при встрече придушу еще разок
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И к его хуку справа)
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Сей орешек Дрёме оказался не по зубам. Но есть один нюанс.
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учитывая сколько пурги несут оба, очень достойно от Руди)
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Ответ Сергей Орлов
Просто Руди тонкий и воспитанный парень, в отличие от всех этих мамкиных гангстеров, хейтящих его.
соглы. вроде бы и ответил "Да мне пох как-то на него!", но всё таки очень вежливо)
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Ответ Сергей Орлов
Просто Руди тонкий и воспитанный парень, в отличие от всех этих мамкиных гангстеров, хейтящих его.
Французское воспитание и манеры)
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