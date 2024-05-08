Руди Гобер в 4-й раз стал «Мистером замком» НБА, повторив рекорд Дикембе Мутомбо и Бена Уоллеса

Руди Гобер признан лучшим по игре в защите в сезоне-23/24 НБА.

Центровой «Миннесоты» в четвертый раз за карьеру стал «Мистером замком», повторив рекорд членов Зала славы и Бена Уоллеса.

31-летний ранее завоевывал награду в 2018, 2019 и 2021 годах в составе «Юты».

Гобер стал ключевым элементом лучшей защиты в этом сезоне. «Тимбервулвз» пропускали 108,4 очка на 100 владений, что на 2,2 очка меньше, чем у «Селтикс».

Бигмен « » Виктор Вембаньяма, который в понедельник был назван новичком года, занял второе место в голосовании. Первогодки ни разу не выигрывали награду «Мистер замок».

Центровой « » Бам Адебайо занял третье место.