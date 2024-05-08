Руди Гобер в 4-й раз стал «Мистером замком» НБА, повторив рекорд Дикембе Мутомбо и Бена Уоллеса

Теги Рашид Уоллес Дикембе Мутомбо Майами Миннесота Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Руди Гобер Бэм Адебайо Виктор Вембаньяма Баскетбол

Руди Гобер признан лучшим по игре в защите в сезоне-23/24 НБА.

Центровой «Миннесоты» в четвертый раз за карьеру стал «Мистером замком», повторив рекорд членов Зала славы Дикембе Мутомбо и Бена Уоллеса.

31-летний Гобер ранее завоевывал награду в 2018, 2019 и 2021 годах в составе «Юты».

Гобер стал ключевым элементом лучшей защиты НБА в этом сезоне. «Тимбервулвз» пропускали 108,4 очка на 100 владений, что на 2,2 очка меньше, чем у «Селтикс».

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, который в понедельник был назван новичком года, занял второе место в голосовании. Первогодки ни разу не выигрывали награду «Мистер замок».

Центровой «Майами» Бам Адебайо занял третье место.

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6 комментариев
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Стабильность-признак мастерства! Хорош, ничего не скажешь!!!…
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Лишнюю троечку Гоберу нарисовали: все-таки не 4333 очка, а 433 у него. ESPN ошибся и так вы их и перепечатали.
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Ответ SopTecret
Как показал второй матч с Денвером, там и без него защита ого-го
А с ним эге-гэй
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Как показал второй матч с Денвером, там и без него защита ого-го
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столько хейта обычно в его сторону, а он вполне может единолично стать рекордсменом с такой Миннесотой
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Гобер очень хорош!.. 👍👏
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