Руди Гобер о призе «Мистер замок»: «Пытаюсь менять культуру в «Миннесоте»

Руди Гобер прокомментировал завоевание приза «Мистер замок».

«Отличная командная работа.

Мы любим получать индивидуальные награды и подобные вещи, это здорово, но сделать это в одиночку невозможно. Я очень признателен... всем моим товарищам по команде за то, что верят в меня, позволяют делать то, что у меня получается лучше всего, а также пытаться менять культуру здесь, в Миннесоте.

Здорово, что парни поддерживают все это», – заявил центровой «Миннесоты».