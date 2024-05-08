Руди Гобер о призе «Мистер замок»: «Пытаюсь менять культуру в «Миннесоте»

Теги Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Баскетбол

Руди Гобер прокомментировал завоевание приза «Мистер замок».

«Отличная командная работа.

Мы любим получать индивидуальные награды и подобные вещи, это здорово, но сделать это в одиночку невозможно. Я очень признателен... всем моим товарищам по команде за то, что верят в меня, позволяют делать то, что у меня получается лучше всего, а также пытаться менять культуру здесь, в Миннесоте.

Здорово, что парни поддерживают все это», – заявил центровой «Миннесоты».

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1 комментарий
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И в этом году даже не скажешь, что вся его суперзащита работает только в регулярке. Вот и комментариев нет, старые шаблоны не подходят)
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