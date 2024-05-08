Энтони Эдвардс: «В третьем матче «Наггетс» будут играть иначе. Мы должны быть готовы к тому, что они нанесут удар»

Энтони Эдвардс считает, что «Вулвз» нельзя расслабляться в серии с «Наггетс».

« » начала серию с двух выездных побед – 2-0.

«Потеряли ли они уверенность? Нет, конечно. Во втором матче для нас все удачно сложилось, только и всего. Мы попадали, они нет. Это действующие чемпионы. В третьем матче они будут играть иначе. Мы должны быть готовы к тому, что они нанесут удар.

Когда мы собираемся во время тайм-аутов, и Крис Финч говорит, что мы должны быть готовы к тому, что они нанесут удар, я добавляю: «Мы тоже нанесем удар. Не только они могут делать это в этой схватке». Да, именно так. Не только они.

Мне все равно, если мы поведем 3-0. Мы должны быть готовыми к тому, чтобы наносить удары в четвертом матче. Им следует готовиться к нашим ударам, нам к их ударам... Не замечаю у них каких-то проблем с игрой. Во втором матче они просто мазали. Они будут готовы к третьему матчу, но и мы тоже», – сказал .