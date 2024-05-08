Энтони Эдвардс: «В третьем матче «Наггетс» будут играть иначе. Мы должны быть готовы к тому, что они нанесут удар»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс считает, что «Вулвз» нельзя расслабляться в серии с «Наггетс».

«Миннесота» начала серию с двух выездных побед – 2-0.

«Потеряли ли они уверенность? Нет, конечно. Во втором матче для нас все удачно сложилось, только и всего. Мы попадали, они нет. Это действующие чемпионы. В третьем матче они будут играть иначе. Мы должны быть готовы к тому, что они нанесут удар.

Когда мы собираемся во время тайм-аутов, и Крис Финч говорит, что мы должны быть готовы к тому, что они нанесут удар, я добавляю: «Мы тоже нанесем удар. Не только они могут делать это в этой схватке». Да, именно так. Не только они.

Мне все равно, если мы поведем 3-0. Мы должны быть готовыми к тому, чтобы наносить удары в четвертом матче. Им следует готовиться к нашим ударам, нам к их ударам... Не замечаю у них каких-то проблем с игрой. Во втором матче они просто мазали. Они будут готовы к третьему матчу, но и мы тоже», – сказал Энтони Эдвардс.

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7 комментариев
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Во втором матче судьи давали высокий уровень контакта и игра была хороша, как будто вернулись лет на 15 назад. Надеюсь в третьем матче тенденция по судейству продолжится.
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Нечего самородкам противопоставить волками, проиграют серию всухую
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Очень хочется написать пару добрых слов о Человеке-муравье🙂Что за Волк этот Джордан!Серьезно, болею за ЛАЛ с 1997 года и являюсь диким фанатом баскетбола. В свое время тащился от Ника Ван Экселя, Эдди Джонса, Винса Картера и Трэйси МакГрэйди. Смотрел за Кобе от и до💔Обожаю ретро матчи в духе 80-х/90-х. Рубки Чикаго, Нью-Йорка, Детройта - услада для глаз. Смотрю сейчас за Эдвардсом и возвращаюсь в далекую эпоху НБА. Пластика, защита, хасл, адекватный трэшток, проходы, средние и дальние броски❤️Очень хочется посмотреть на рубку в Финале Запада с Громом и Волками (Денвер и Даллас все равно не списываю). Ну и на десерт Бостон - Миннесота было бы красиво. Всем добра и баскетбола💪🏻
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К матчу готовятся обе команды, в их составах есть лидеры, от игры которых во многом зависит исход матча. Будет интересно посмотреть как сыграют волки в своём логове, а самородки у них в гостях. Надеюсь, что судьи в ход игры будут вмешиваться как можно реже.
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Если Волки выиграют хоть 1/2 предстоящих матчей на своей паркете, думаю на этом серия закончится
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слово "удар" написано в новости 7 раз, автор на спор что-ли вставлял его?
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Ответ 3pointmaster
Во втором матче судьи давали высокий уровень контакта и игра была хороша, как будто вернулись лет на 15 назад. Надеюсь в третьем матче тенденция по судейству продолжится.
ещё бы регулярку вернули на такой уровень контакта, а уж матч всех звезд...
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