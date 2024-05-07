Энтони Эдвардс о жесте Джордана: «Такие вещи придают мне энергию»

Энтони Эдвардс объяснил, почему повторил жест Майкла Джордана.

Во время второго матча серии с «Наггетс» (106:80, 2-0) пожал плечами в стиле легенды НБА и указал пальцем на упавшего на колени Реджи Джексона.

«Такие вещи придают мне энергию. Я всегда так делал, независимо от уровня матчей, регулярный это чемпионат или предсезонка. Если мне удается сделать что-то классное, то я постараюсь подсветить этот момент, сделать так, чтобы все узнали.

Если мне удается забросить с фолом, я могу поиграть бицепсами. Если удастся уронить соперника на паркет, то я покажу на него пальцем. И все это делает игру увлекательнее, так что я не против, если кто-то попытается ответить, набрать очки через меня или что-то в этом духе. Поэтому я так поступаю», – пояснил защитник «Миннесоты».