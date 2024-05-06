Сергей Елевич: «ЦСКА великолепно отыграл первый матч, не дал развернуться лидерам «Зенита»

Теги ЦСКА Сергей Елевич Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Сергей Елевич поделился впечатлениями от 1-го матча серии «Зенит» – ЦСКА (67:82).

«ЦСКА просто великолепно отыграл этот матч. Конечно, у «Зенита» есть некоторые трудности с тем, что сейчас не играет Дублевич. Тем не менее ЦСКА в этом поединке не дал сопернику показать ту игру, на которую он способен.

Мне понравилось, как тренерский штаб армейцев использовал возможности состава. Все вопросы, которые были связаны с нападением, они успешно решили. Да и по защите тоже. «Красно‑синие» не дали развернуться лидерам «Зенита». Важно отметить, что новый тренер армейцев Андреас Пистиолис не опаздывает с заменами, что мы видели у Эмила Райковича.

То, что ЦСКА выдержал первую игру серии, очень важно: теперь уже преимущество своей площадки имеют армейцы, а там будет видно», — сказал заслуженный тренер России.

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