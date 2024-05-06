Джамал Мюррэй, Лука Дончич и Джейсон Тейтум – худшие по проценту точных бросков с игры среди набирающих 20 очков и более в этом плей-офф
Джамал Мюррэй, Лука Дончич и Джейсон Тейтум показали низкую точность в плей-офф.
Игроки возглавили рейтинг баскетболистов с худшим показателем точности (FG%) среди набирающих 20 и более очков в среднем в розыгрыше плей-офф-2024.
1. Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй – 40,3.
2. Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич – 40,5.
3. Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум – 41,6.
Команды игроков на данный момент идут с общим результатом 12-5 в плей-офф.
Это самая нелепая вещь, которую только можно было добавить в эту новость!))