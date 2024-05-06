Андрей Кириленко: «Для молодежи очень важно играть как между собой, так и со взрослыми»

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал финал Единой молодежной лиги ВТБ.

– Как оцените уровень команд, игроков?

– Мне очень нравится, как играют команды и , и « ». Видно, что очень заряженные, стараются. Есть моменты, на которые прямо обращаешь внимание. Например, у «Зенита» мне нравится, что они не боятся рисковать, играть один на один. Мы привыкаем играть схематично. Мне кажется, если ЦСКА добавит именно в этом аспекте, игроки будут чуть-чуть на себя больше брать, счет изменится сразу.

Очень приятно, что есть игроки, на которых в будущем основные команды смогут делать ставку. Егор Рыжов очень хорошо смотрится: подвижный для высокого человека. Задняя линия у «Зенита» тоже очень неплохая. Илья Ермаков из ЦСКА младше по возрасту – я его видел до этого на Первенстве России – принимает очень неплохие решения в игре. Я думаю, у него может быть хорошее будущее. Пока выделяю тотечно, но у многих ребят есть хороший потенциал.

– В финале Молодежной лиги приняли участие четыре игрока из «Зенита-2», которые дошли до полуфинала Суперлиги. Насколько эффективно работает эта связка взрослого и молодежного баскетбола в России?

– Мне кажется, для любой молодежи, особенно в возрасте от 18 до 22 лет, очень важно играть как между собой, так и со взрослыми. Со взрослыми ты развиваешь совсем другие качества, тебе нужно преодолевать. Со сверстниками все-таки скорость и техника выходит на передний план. Иметь возможность играть и со своими сверстниками, и со взрослыми – мне кажется, это залог хорошего прогресса.