Энтони Эдвардс повторил известный жест Майкла Джордана после дальнего попадания в матче с «Наггетс»

Теги Майкл Джордан Денвер Миннесота НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс повторил известный жест Майкла Джордана.

Защитник «Миннесоты» пожал плечами после дальнего попадания в четвертой четверти второго матча с «Денвером» (106:80, 2-0).

Эдвардс набрал 27 очков и 7 передач.

Майкл Джордан в первой половине первого матча финальной серии с «Портлендом» в 1992 году забросил шесть трехочковых, повторив рекорд финалов НБА. После последней «трешки» он повернулся к форварду «Блэйзерс» Клиффу Робинсону и сделал знаменитый жест плечами (Shrug), от которого и пошло название легендарного выступления прославленного игрока «Чикаго».

Эдвардс ранее отреагировал на сравнения с Джорданом: «Хочу, чтобы они прекратились. Он величайший в истории. Мы несопоставимы».

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16 комментариев
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Это ПО все потеют надрываются, а этот с издевательской легкостью заваливает один за другим.
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Эдвардс реально очень напоминает Джордана. Миннесота вытащила счастливый билет.
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Йокич в этой серии превратился в мешок с навозом
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Ответ стиваркус картридж
Йокич в этой серии превратился в мешок с навозом
Это скорее в прошлом году мешок с навозом выглядел неплохо на фоне всяких инвалидов из плей-ин, а сейчас он выглядит так же, как всю карьеру выглядит в плей-офф, особенно когда с ним играют физически жестко и плотно))
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видимо он все-таки Джордан
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В этом плей-офф Энтони показывает не только жесты Джордана, он показывает игру Майкла!
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Ответ JonJones
Комментарий удален модератором
Я не знаю как вообще про династию в голову могло прийти. Сетка лёгкая с переломанным соперником на каждой стадии. Да, Денвер сильная команда, но и близко не настолько чтобы их сравнивать с сильнейшими командами в истории.
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Ну вот, а пару дней назад говорил чтобы их не сравнивали
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Ответ Rodbert
Это ПО все потеют надрываются, а этот с издевательской легкостью заваливает один за другим.
Эдвардс в первой половине потел и накрывался в защите, предоставив набор очков другим игрокам
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Ответ dev0
Эдвардс в первой половине потел и накрывался в защите, предоставив набор очков другим игрокам
16 очков он набрал в первой половине, не слабый по моему результат?

Если бы на последние 3 минуты не пошел отдыхать, то думаю свои привычные для плей-офф 30 очков, снова бы выбил.
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Комментарий удален модератором
Хорошо шагают, пора и унять молодцов !!!
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И вообще это другой жест. Майкл пожимал плечами, типа «я сам в акуе от происходящего». А Энт развел руки в стороны с улыбкой, типа «выкусили? Смотрите какой я крутой».
Ничего общего.
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Ответ Rodbert
Это ПО все потеют надрываются, а этот с издевательской легкостью заваливает один за другим.
Очень спорно. При всей красоте игры Эдвардса, у него уже были слабые игры с 13 и 15 очками. Да и статистика не лучшая, у человека 0 полноценных даблов за ПО, хотя некоторых других тут поносят с лучшей статистикой.
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Ответ arspurs9
Очень спорно. При всей красоте игры Эдвардса, у него уже были слабые игры с 13 и 15 очками. Да и статистика не лучшая, у человека 0 полноценных даблов за ПО, хотя некоторых других тут поносят с лучшей статистикой.
Не в даблах сила, брат
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