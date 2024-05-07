Энтони Эдвардс повторил известный жест Майкла Джордана после дальнего попадания в матче с «Наггетс»
Энтони Эдвардс повторил известный жест Майкла Джордана.
Защитник «Миннесоты» пожал плечами после дальнего попадания в четвертой четверти второго матча с «Денвером» (106:80, 2-0).
Эдвардс набрал 27 очков и 7 передач.
Майкл Джордан в первой половине первого матча финальной серии с «Портлендом» в 1992 году забросил шесть трехочковых, повторив рекорд финалов НБА. После последней «трешки» он повернулся к форварду «Блэйзерс» Клиффу Робинсону и сделал знаменитый жест плечами (Shrug), от которого и пошло название легендарного выступления прославленного игрока «Чикаго».
Эдвардс ранее отреагировал на сравнения с Джорданом: «Хочу, чтобы они прекратились. Он величайший в истории. Мы несопоставимы».
Если бы на последние 3 минуты не пошел отдыхать, то думаю свои привычные для плей-офф 30 очков, снова бы выбил.
Ничего общего.