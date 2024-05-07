Стивен Эй Смит: «Леброн играл при десяти разных тренерах. Возможно, именно поэтому у него четыре перстня вместо шести»
Стивен Эй Смит критически отозвался о Леброне Джеймсе .
Журналист ESPN считает, что форвард «Лейкерс» предпочел уйти от ответственности свалить вину на вылет в первом раунде на главного тренера Дарвина Хэма, который был отправлен в отставку.
«Дарвин Хэм не потерял бы должность, если Энтони Дэвис и Леброн Джеймс хотели бы, чтобы он остался. И все это происходит на фоне критических замечаний с разных сторон по поводу претензий Джеймса на звание величайшего игрока», – заявил Стивен Эй.
Хэм был 10-м тренером в карьере Джеймса. Телеведущий считает, что данный факт лишь помешал 39-летнему форварду.
«Желчность, разногласия, расколы, фрагментация – все это играет роль в величии или его отсутствии. Возможно, именно поэтому у Леброна четыре перстня вместо шести», – добавил Смит.
В 11, да, обделался
В 14 Бош и Уэйд были переломаны и не тянули
В 15 травмы 2 и 3 лучшего игрока команды
В 17 была в соперниках сильнейшая команда в истории с 5 олл старами в прайме
В 18 тоже самое, да ещё и Леброн был есдинственной звездой команды
Итого, Леброн отдал 1 финал, который должен был забирать
По факту единственную серию, которую он мог выиграть, он проиграл как раз самым сильным (правда, ещё молодым) тренером - Спо, но слил он ее сам вчистую.
Обыграть же ультратиму ГСВ с Дюрантом, хлопнуть САС с бомжами в 2007 или взять титул с Деллаведовой и Мозговым в роли главных звёзд не помог бы даже консилиум из всех тренеров Зала Славы, вместе взятых.
Точно так же как и омолодить организм ЛеБрона или оздоровить Дэвиса, из-за травм которых Лейкерс лишились шансов побороться за ещё парочку титулов
Так что как обычно пустозвонство полное
Оставим за скобками 07. Дальше финалы со Спо.
Проиграл с Блаттом, но выиграл с Лю. По логике не сказать что зря поменяли, ведь выиграли.
Дальше проигрывали с Лю.
У Вогеля был один финал и в нем гайка.
Я не понимаю логики как тренеры влияют на количество гаек Леброна. Что там, в 03-10 годах не надо было менять? Брауну давали шансы, там не в тренере было дело. Хотя все и прикалывались с его схем "отдай мяч Леброну и отойди".
За 10 лет по сути два постоянных тренера было.
Сейчас они дергаются потому что результата нет. Если бы с Вогелем продолжали выходить финал или хотя бы финал конфы, он бы продолжал работать.
Это факт. С карьерой Леброн перемудрил и побед он из-за этого явно недосчитался. Ладно, ушел из Кливленда, ну так сиди себе спокойно в Майами, занимайся своим делом, а президент и тренер займутся своим.
Так что игрок вроде из когорты Лучших в истории, а недоборал чемпионствю
Считаю, что Брону надо было после прихода КД в ГС сразу бежать обратно в Маями, где толковый тренер и организация собрала бы ему состав для чемпионских походов, если они умудрились с Батлером выйти в финал целых два раза за это время, то с Броном парочку титулов зацепили бы, это еще нужно учесть что к Леброну игроки поинтереснее бы тянулись в команду. В общем, он самоуничтожает свою карьеру карьеру своими же принятыми решениями, мог бы гораздо большего добиться, если был бы достаточно умным, вот поэтому мне больше импонирует МДжей, хоть все таки говорят про баскетбольный айкю Леброна, но как по мне Майкл в разы его превосходил в этом аспекте.
"Мог бы и помочь тренеру хорошим отзывом. Тем более БРАТИШКЕ. Надо было помочь афроамериканскому тренеру"