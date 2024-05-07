Стивен Эй Смит: «Леброн играл при десяти разных тренерах. Возможно, именно поэтому у него четыре перстня вместо шести»

Стивен Эй Смит критически отозвался о Леброне Джеймсе .

Журналист ESPN считает, что форвард « » предпочел уйти от ответственности свалить вину на вылет в первом раунде на главного тренера , который был отправлен в отставку.

«Дарвин Хэм не потерял бы должность, если Энтони Дэвис и хотели бы, чтобы он остался. И все это происходит на фоне критических замечаний с разных сторон по поводу претензий Джеймса на звание величайшего игрока», – заявил Стивен Эй.

Хэм был 10-м тренером в карьере Джеймса. Телеведущий считает, что данный факт лишь помешал 39-летнему форварду.

«Желчность, разногласия, расколы, фрагментация – все это играет роль в величии или его отсутствии. Возможно, именно поэтому у Леброна четыре перстня вместо шести», – добавил .