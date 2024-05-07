Стивен Эй Смит: «Леброн играл при десяти разных тренерах. Возможно, именно поэтому у него четыре перстня вместо шести»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Стивен Эй Смит Дарвин Хэм Баскетбол

Стивен Эй Смит критически отозвался о Леброне Джеймсе .

Журналист ESPN считает, что форвард «Лейкерс» предпочел уйти от ответственности свалить вину на вылет в первом раунде на главного тренера Дарвина Хэма, который был отправлен в отставку. 

«Дарвин Хэм не потерял бы должность, если Энтони Дэвис и Леброн Джеймс хотели бы, чтобы он остался. И все это происходит на фоне критических замечаний с разных сторон по поводу претензий Джеймса на звание величайшего игрока», – заявил Стивен Эй.

Хэм был 10-м тренером в карьере Джеймса. Телеведущий считает, что данный факт лишь помешал 39-летнему форварду.

«Желчность, разногласия, расколы, фрагментация – все это играет роль в величии или его отсутствии. Возможно, именно поэтому у Леброна четыре перстня вместо шести», – добавил Смит.

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17 комментариев
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Ответ Перстень Уэстбрука
Он слишком легко отдавал финалы
В 7 он был зелёный и единственной звездой против праймовых Сан-Антонио
В 11, да, обделался
В 14 Бош и Уэйд были переломаны и не тянули
В 15 травмы 2 и 3 лучшего игрока команды
В 17 была в соперниках сильнейшая команда в истории с 5 олл старами в прайме
В 18 тоже самое, да ещё и Леброн был есдинственной звездой команды
Итого, Леброн отдал 1 финал, который должен был забирать
+14
-3
+11
Ага, а если бы не травмы Кайри и Лава, у него было бы пять, а если бы не травмы у него и Дэвиса, то шесть, а если бы не было династий ГСВ и САС, то десять даже с ростовой куклой на тренерском мостике. Если бы да кабы

По факту единственную серию, которую он мог выиграть, он проиграл как раз самым сильным (правда, ещё молодым) тренером - Спо, но слил он ее сам вчистую.

Обыграть же ультратиму ГСВ с Дюрантом, хлопнуть САС с бомжами в 2007 или взять титул с Деллаведовой и Мозговым в роли главных звёзд не помог бы даже консилиум из всех тренеров Зала Славы, вместе взятых.

Точно так же как и омолодить организм ЛеБрона или оздоровить Дэвиса, из-за травм которых Лейкерс лишились шансов побороться за ещё парочку титулов

Так что как обычно пустозвонство полное
+4
-1
+3
Ответ Russell Westbrook
В тяжелейшие минуты финала Джордан просто рвал жилы а Леброн думал чем бы ему заняться в межсезонье
В тяжелейшие минуты в 2016 Леброн выиграл 3 матча подряд
+4
-1
+3
Ответ BT
"Хэм был 10-м тренером в карьере Джеймса. Телеведущий считает, что данный факт лишь помешал 39-летнему форварду." Это факт. С карьерой Леброн перемудрил и побед он из-за этого явно недосчитался. Ладно, ушел из Кливленда, ну так сиди себе спокойно в Майами, занимайся своим делом, а президент и тренер займутся своим.
Майами уже посыпался тогда после второго чемпионства и ловить там нечего было, был бы Кливленд 2.0. Насчёт президент и тренер займутся, мы видим как занимаются, менеджмент Майами далеко не лучший в нба. После биг трио так ничего и не показали толком
+4
-1
+3
Так прикол в том что финалы проигрывались как раз с сильными тренерами.
Оставим за скобками 07. Дальше финалы со Спо.
Проиграл с Блаттом, но выиграл с Лю. По логике не сказать что зря поменяли, ведь выиграли.
Дальше проигрывали с Лю.
У Вогеля был один финал и в нем гайка.
Я не понимаю логики как тренеры влияют на количество гаек Леброна. Что там, в 03-10 годах не надо было менять? Брауну давали шансы, там не в тренере было дело. Хотя все и прикалывались с его схем "отдай мяч Леброну и отойди".
За 10 лет по сути два постоянных тренера было.
Сейчас они дергаются потому что результата нет. Если бы с Вогелем продолжали выходить финал или хотя бы финал конфы, он бы продолжал работать.
+3
-1
+2
"Хэм был 10-м тренером в карьере Джеймса. Телеведущий считает, что данный факт лишь помешал 39-летнему форварду."

Это факт. С карьерой Леброн перемудрил и побед он из-за этого явно недосчитался. Ладно, ушел из Кливленда, ну так сиди себе спокойно в Майами, занимайся своим делом, а президент и тренер займутся своим.
+5
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Во времена расцвета у Джеймса каждое межсезонье была образцово-показательная кампания по усилению состава, помимо тренерских рокировок.

Так что игрок вроде из когорты Лучших в истории, а недоборал чемпионствю
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В кои то веки Смит сказал что то соответсвующее действительности.
Считаю, что Брону надо было после прихода КД в ГС сразу бежать обратно в Маями, где толковый тренер и организация собрала бы ему состав для чемпионских походов, если они умудрились с Батлером выйти в финал целых два раза за это время, то с Броном парочку титулов зацепили бы, это еще нужно учесть что к Леброну игроки поинтереснее бы тянулись в команду. В общем, он самоуничтожает свою карьеру карьеру своими же принятыми решениями, мог бы гораздо большего добиться, если был бы достаточно умным, вот поэтому мне больше импонирует МДжей, хоть все таки говорят про баскетбольный айкю Леброна, но как по мне Майкл в разы его превосходил в этом аспекте.
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Там дальше Стивен ещё хлеще загнул.
"Мог бы и помочь тренеру хорошим отзывом. Тем более БРАТИШКЕ. Надо было помочь афроамериканскому тренеру"
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Ответ фанат баскетбола
Так прикол в том что финалы проигрывались как раз с сильными тренерами. Оставим за скобками 07. Дальше финалы со Спо. Проиграл с Блаттом, но выиграл с Лю. По логике не сказать что зря поменяли, ведь выиграли. Дальше проигрывали с Лю. У Вогеля был один финал и в нем гайка. Я не понимаю логики как тренеры влияют на количество гаек Леброна. Что там, в 03-10 годах не надо было менять? Брауну давали шансы, там не в тренере было дело. Хотя все и прикалывались с его схем "отдай мяч Леброну и отойди". За 10 лет по сути два постоянных тренера было. Сейчас они дергаются потому что результата нет. Если бы с Вогелем продолжали выходить финал или хотя бы финал конфы, он бы продолжал работать.
Тут дело не в тренерах, а в том, что Леброн скорее всего не слушает их установки, он играет как хочет и на какой позиции хочет сам, а если твой ключевой игрок не будет выполнять твои установки, то конечно ты не сможешь показать свой тренерский гений, так же и по поводу партнеров Леброна, если он лезет в дела ГМа, то он не сможет подобрать ему грамотный состав, Кавс и Маями достаточно быстро вылезли из дерьма после ухода Брона, не говорю про Кавс 2010, а это означает лишь только то, что он как бы своих братков подписывал по жирным контрактам, а руководству не оставалось возможности подписать грамотный состав вокруг него, если бы дело было не в нем, то Кливленд не собрал бы приличный состав, а Майами не вышел бы два раза в финал, но при Леброне почему то таких полезных действий со стороны руководства команды не было. Совпадение? Не думаю.
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В тяжелейшие минуты финала Джордан просто рвал жилы а Леброн думал чем бы ему заняться в межсезонье
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а что это за критерий - 6 перстней? у некоторых их было и 7 и 11, но никто из них не установил рекорд по количеству набранных очков, и этот рекорд на все времена и навсегда закреплён за Броном
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Ответ Russell Westbrook
В тяжелейшие минуты финала Джордан просто рвал жилы а Леброн думал чем бы ему заняться в межсезонье
зачем так накидывать? По Вашему мнению Леброн просто сидел в финалах и плевал в потолок?
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-3
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Ответ AlphaBeast
В 7 он был зелёный и единственной звездой против праймовых Сан-Антонио В 11, да, обделался В 14 Бош и Уэйд были переломаны и не тянули В 15 травмы 2 и 3 лучшего игрока команды В 17 была в соперниках сильнейшая команда в истории с 5 олл старами в прайме В 18 тоже самое, да ещё и Леброн был есдинственной звездой команды Итого, Леброн отдал 1 финал, который должен был забирать
Сперс 2014 по составу на бумаге были слабее Хит, пусть даже с оговорками про состояние Вейда. Данкану и Жинобили было 75 на двоих, Паркер начал стареть, Ленард еще не был звездой и тп. Там Диао играл по 30+ минут.
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