Скип Бэйлесс об увольнении Дарвина Хэма: «Лучшему в истории» всегда нужен «козел отпущения»

Скип Бэйлесс прокомментировал увольнение Дарвина Хэма.

«Дарвин Хэм не заслуживал увольнения. Четыре раза в прошлом году в финале Запада у «Лейкерс» были шансы выиграть матч в концовке, но их не использовал. Провалился эпически. 75% времени в этом году « » лидировали или шли вровень. Джеймс смазал бросок на победу во втором матче. «Лейкерс» победили во внутрисезонном турнире.

«Лучшему в истории» (GOAT) постоянно нужен «козел отпущения», – заметил ведущий в сети X.

Главный тренер «Лейкерс» потерял работу после вылета команды из розыгрыша плей-офф вместе со всем своим тренерским штабом.

Команда из Лос-Анджелеса уступила действующим чемпионам «Наггетс» (1-4).