Скип Бэйлесс об увольнении Дарвина Хэма: «Лучшему в истории» всегда нужен «козел отпущения»
Скип Бэйлесс прокомментировал увольнение Дарвина Хэма.
«Дарвин Хэм не заслуживал увольнения. Четыре раза в прошлом году в финале Запада у «Лейкерс» были шансы выиграть матч в концовке, но Леброн Джеймс их не использовал. Провалился эпически. 75% времени в этом году «Лейкерс» лидировали или шли вровень. Джеймс смазал бросок на победу во втором матче. «Лейкерс» победили во внутрисезонном турнире.
«Лучшему в истории» (GOAT) постоянно нужен «козел отпущения», – заметил ведущий в сети X.
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм потерял работу после вылета команды из розыгрыша плей-офф вместе со всем своим тренерским штабом.
Команда из Лос-Анджелеса уступила действующим чемпионам «Наггетс» (1-4).