Скип Бэйлесс об увольнении Дарвина Хэма: «Лучшему в истории» всегда нужен «козел отпущения»

Теги переходы Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Скип Бэйлесс Дарвин Хэм Баскетбол

Скип Бэйлесс прокомментировал увольнение Дарвина Хэма.

«Дарвин Хэм не заслуживал увольнения. Четыре раза в прошлом году в финале Запада у «Лейкерс» были шансы выиграть матч в концовке, но Леброн Джеймс их не использовал. Провалился эпически. 75% времени в этом году «Лейкерс» лидировали или шли вровень. Джеймс смазал бросок на победу во втором матче. «Лейкерс» победили во внутрисезонном турнире.

«Лучшему в истории» (GOAT) постоянно нужен «козел отпущения», – заметил ведущий в сети X.

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм потерял работу после вылета команды из розыгрыша плей-офф вместе со всем своим тренерским штабом.

Команда из Лос-Анджелеса уступила действующим чемпионам «Наггетс» (1-4).

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Дарвин Хэм неплохо данковал в свое время
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий