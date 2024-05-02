Сын Леброна Джеймса Брайс репостнул видео, в котором высмеивают Дарвина Хэма

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Дарвин Хэм Баскетбол

Младший сын Леброна Джеймса посмеялся над Дарвином Хэмом.

16-летний Брайс Джеймс сделал репост видео в TikTok, в котором высмеивается то, что главный тренер «Лейкерс» не берет тайм-ауты.

Подпись к видео гласит: «Наггетс» ведут со счетом 15:0. Дарвин Хэм:» На картинке ниже изображен вымышленный персонаж Артур Рид, стоящий с руками в карманах.

Брайс сделал репост после 5-го матча, в котором «Лейкерс» проиграли «Денверу» и вылетели из плей-офф.

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4 комментария
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Каким бы Леброн не был крутым, возможно топ 1 по всем навыкам/физухе/фарме/работоспособности в истории баскета на паркете. Но ЛеДрамаКвин после первого Кливленда все отчетливее видится в нем. Мы стебем Дюранта, Эмбиида и кучу звезд за их комплексы, но тут целая пиар машина их скрыть не может. Просто дно. Ладно сам Леброн может Хема упрекать, но спускать с поводка своих 3,14 3дюков на чувака который был в команде чемпионе и тренировал ЛАЛ главным.
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Ну офигеть теперь
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Что этот 15-летний средний себе позволяет?!
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Лечок сам с аккаунта сына репостнул
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