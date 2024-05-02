Сын Леброна Джеймса Брайс репостнул видео, в котором высмеивают Дарвина Хэма
Младший сын Леброна Джеймса посмеялся над Дарвином Хэмом.
16-летний Брайс Джеймс сделал репост видео в TikTok, в котором высмеивается то, что главный тренер «Лейкерс» не берет тайм-ауты.
Подпись к видео гласит: «Наггетс» ведут со счетом 15:0. Дарвин Хэм:» На картинке ниже изображен вымышленный персонаж Артур Рид, стоящий с руками в карманах.
Брайс сделал репост после 5-го матча, в котором «Лейкерс» проиграли «Денверу» и вылетели из плей-офф.