Сын Леброна Джеймса Брайс репостнул видео, в котором высмеивают Дарвина Хэма

Младший сын Леброна Джеймса посмеялся над Дарвином Хэмом.

16-летний Брайс Джеймс сделал репост видео в TikTok, в котором высмеивается то, что главный тренер «Лейкерс» не берет тайм-ауты.

Подпись к видео гласит: «Наггетс» ведут со счетом 15:0. :» На картинке ниже изображен вымышленный персонаж Артур Рид, стоящий с руками в карманах.

Брайс сделал репост после 5-го матча, в котором « » проиграли «Денверу» и вылетели из плей-офф.