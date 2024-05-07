Дэрил Мори: «Бадди Хилд пока так и не вписался в команду, но в будущем это все еще может сработать»

Теги Филадельфия НБА Дэрил Мори Бадди Хилд Баскетбол

Дэрил Мори оценил игру Бадди Хилда, которого выменяли перед дедлайном.

«Считаю, что Бадди не виноват. Просто он не подошел нашему составу так, как я думал. Большую часть времени он отыграл за нас без Джоэла, но я рассчитывал, что когда Джоэл вернется, Бадди сможет получать возможности для хороших бросков и его влияние возрастет. Так не получилось. Это я виноват, что все сложилось не так хорошо, как мы надеялись.

Я до сих пор считаю, что это одно из лучших наших приобретений. Я был очень рад, когда он показал, на что способен – в шестом матче серии. Он более всех расстроился из-за того, что выпал из ротации. Думаю, Ник Нерс сделал правильный вывод, исходя из того, как «Никс» против нас защищались, что Бадди сложно влиять на игру.

Кайл Лаури и Кэм Пэйн вписались в команду и смогли принести пользу в решающих матчах. Бадди вписался не так хорошо, как мы надеялись, но думаю, что в будущем это все еще может сработать, в зависимости от других игроков, которые находятся рядом с Джоэлом и Тайризом», – заявил президент «Сиксерс».

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1 комментарий
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Чтобы Бадди вписался и показал себя настоящего, в команде должен быть разыгрывающий с пасом, который ьудет его снабжать передачами и выводить на броски. В Филадельфии, увы, такого игрока нет.
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