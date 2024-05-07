Дэрил Мори: «Бадди Хилд пока так и не вписался в команду, но в будущем это все еще может сработать»

Дэрил Мори оценил игру Бадди Хилда, которого выменяли перед дедлайном.

«Считаю, что не виноват. Просто он не подошел нашему составу так, как я думал. Большую часть времени он отыграл за нас без Джоэла, но я рассчитывал, что когда Джоэл вернется, Бадди сможет получать возможности для хороших бросков и его влияние возрастет. Так не получилось. Это я виноват, что все сложилось не так хорошо, как мы надеялись.

Я до сих пор считаю, что это одно из лучших наших приобретений. Я был очень рад, когда он показал, на что способен – в шестом матче серии. Он более всех расстроился из-за того, что выпал из ротации. Думаю, Ник Нерс сделал правильный вывод, исходя из того, как «Никс» против нас защищались, что Бадди сложно влиять на игру.

Кайл Лаури и Кэм Пэйн вписались в команду и смогли принести пользу в решающих матчах. Бадди вписался не так хорошо, как мы надеялись, но думаю, что в будущем это все еще может сработать, в зависимости от других игроков, которые находятся рядом с Джоэлом и Тайризом», – заявил президент «Сиксерс».