Дэрил Мори о будущем «Филадельфии»: «Останутся звезды и тренер, и будет много изменений»

Теги Филадельфия НБА драфт НБА Дэрил Мори Джоэл Эмбиид Тайриз Макси Баскетбол

Дэрил Мори собирается провести активное межсезонье.

Генеральный менеджер «Филадельфии» готов к переменам.

«У нас не будет преемственности состава в следующем сезоне. Останутся звезды и главный тренер, но будет много изменений.

Мы сосредоточены на Джоэле Эмбииде и Тайризе Макси и думаем о ближайшем будущем.

Учитываем возраст наших звезд и считаем, что должны выигрывать прямо сейчас. Концентрируемся на лучшем составе для Эмбиида и Макси.

Я должен был лучше подготовиться к тому, чтобы выигрывать без Эмбиида в течение сезона. При этом мы прилагаем 90% наших усилий, чтобы взять титул с ним. Так что игра без него не может быть в центре нашего внимания. Та команда не способна стать чемпионами. Мы должны просто выжить в такой ситуации.

Мы не сильно сосредоточены на драфте. Мне нравится 16-й пик. Говорят, что драфт будет слабым, но мне так не кажется. Наши варианты на 16-й позиции меня воодушевляют.

Это межсезонье очень важное. У меня есть обязательства перед болельщиками, владельцами, всеми остальными привести команду к форме, в которой она сможет соревноваться за титул», – рассказал Мори.

«Сиксерс» смогут освободить около 65 миллионов долларов для работы с составом команды.

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2 комментария
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Пол Джорж в дуэте с Эмбиидом и Макси был бы очень интересным вариантом. У Мори будет очень интересное межсезонье)
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Кто-нибудь помнит здорового Эмбида в конце сезона? А ведь он не молодеет. так что либо Эмбид, либо надежда не чемпионство
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