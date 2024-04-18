Бадди Хилд прервал самую длинную серию игр (632) без выхода в плей-офф среди действующих игроков

Бадди Хилд провел 632 матча, ни разу не сыграв в плей-офф.

« » победила « » со счетом 105:104 и получила 7-й посев в плей-офф сезона-2023/24, прервав неудачную серию защитника команды.

провел 18 минут на площадке и набрал 7 очков и 6 передач.

«Я просто рад, что мы добились победы. Очень рад, что смогу попасть в плей-офф в первый раз в жизни. Я готов», – заявил Хилд после матча.

Серия защитника «Сиксерс», длиной в 8 сезонов, стала четвертой в истории. Больше матчей, не попадая в плей-офф, провели Том Ван Арсдейл (929), Отто Мур (682) и Нэйт Уильямс (642).

Первое место среди действующих игроков теперь занимает с показателем в 403 игры.