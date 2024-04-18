Бадди Хилд прервал самую длинную серию игр (632) без выхода в плей-офф среди действующих игроков

Теги Майами Филадельфия НБА Том Ван Арсдейл Бадди Хилд Лаури Маркканен Баскетбол

Бадди Хилд провел 632 матча, ни разу не сыграв в плей-офф.

«Филадельфия» победила «Майами» со счетом 105:104 и получила 7-й посев в плей-офф сезона-2023/24, прервав неудачную серию защитника команды.

Хилд провел 18 минут на площадке и набрал 7 очков и 6 передач.

«Я просто рад, что мы добились победы. Очень рад, что смогу попасть в плей-офф в первый раз в жизни. Я готов», – заявил Хилд после матча.

Серия защитника «Сиксерс», длиной в 8 сезонов, стала четвертой в истории. Больше матчей, не попадая в плей-офф, провели Том Ван Арсдейл (929), Отто Мур (682) и Нэйт Уильямс (642).

Первое место среди действующих игроков теперь занимает Лаури Маркканен с показателем в 403 игры.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Своего рода уникум - Том Ван Арсдейл, так и не сыграл в ПО. Зато был на матче звезд трижды!
+13
0
+13
Ответ evgen98
Своего рода уникум - Том Ван Арсдейл, так и не сыграл в ПО. Зато был на матче звезд трижды!
Реально уникальное "достижение". Никогда не слышал о нём, очень интересно почитать
+5
0
+5
Ответ PawPawPaw
Выглядел совсем потерянным, когда Майами плотно зоной защищались
Стоит признать, что так выглядели почти все в первой половине. Хорошо, что в составе есть полезные ветераны не дающие совсем раскиснуть. Во многом по этому игру удалось переломить.
+5
0
+5
Ответ Сергей
Реально уникальное "достижение". Никогда не слышал о нём, очень интересно почитать
Никаких статей про него не читал тоже. Может Василий Рахон соберется написать про него что-нибудь ироничное.)
+5
-1
+4
Надеюсь Бадди не побежит отмечать данное событие слишком бурно. Ему важно поймать кураж снайпера в ПО, а то статистика трех подпросела в последнее время.
+2
-1
+1
Ответ evgen98
Никаких статей про него не читал тоже. Может Василий Рахон соберется написать про него что-нибудь ироничное.)
Тома очень регулярно упоминали, когда писали про его брата, можно по тегу пройтись: https://www.sports.ru/basketball/person/tom-van-arsdale/
+1
0
+1
Ответ evgen98
Надеюсь Бадди не побежит отмечать данное событие слишком бурно. Ему важно поймать кураж снайпера в ПО, а то статистика трех подпросела в последнее время.
Выглядел совсем потерянным, когда Майами плотно зоной защищались
+1
0
+1
Ответ Александр Митраков
Дело не в ветеранах, а в том, что Нёрс сумел до них достучаться. Будь на его месте Док - всё, финиш
Например Лаури всегда был боец до мозга костей, до него легко достучаться любому тренеру. Может вы и правы, просто я надеюсь, что эмоциональная накачка - это далеко не единственный козырь Нёрса. Ближайшая серия с Никс покажет - пройти их Филе вполне по силам.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий