Игра с «Бруклином» может стать 84-й в сезоне для Бадди Хилда

Бадди Хилд может сыграть 84 матча в сезоне-2023/24.

Защитник перешел в «Филадельфию» из «Индианы» по ходу регулярного чемпионата. Хилд отыграл 52 матча за «Пэйсерс» и 31 за «Сиксерс», подойдя к финальному дню турнира с показателем в 83 игры.

Участие в матче с «Нетс» позволит ему стать первым баскетболистом с 84 играми в регулярном сезоне с 2005 года. Предыдущим обладателем этого достижения был форвард « »/«Нового Орлеана» Кейси Джейкобсен.

«Горжусь этим. В лиге такое называют «Железный человек». Надеюсь, мне удастся провести 84 игры. Благодарю бога за 82.

Надо продолжать заботиться о своем теле. Надеюсь, что смогу повторить это в следующем году. Это всегда было одной из задач», – прокомментировал ситуацию .