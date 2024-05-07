Майкл Мэлоун о двух поражениях от «Вулвз»: «Можно жалеть себя, а можно предстать в лучшем виде в третьем матче серии»

Майкл Мэлоун оценил расклад сил в серии с «Миннесотой».

« » в понедельник потерпел второе поражение в полуфинале Западной конференции – 80:106, 0-2.

«После матча в нашей раздевалке было очень тихо... У нас есть несколько вариантов. Нас переигрывают на площадке, нас переигрывают на тренерском уровне. Можно жалеть себя, а можно сделать все возможное, чтобы попытаться предстать в лучшем виде в третьем матче серии.

Именно об этом я и думаю. Хочу настроить команду на борьбу в третьем матче. Никто не говорил, что будет легко. И прямо сейчас мы четко понимаем это», – сказал главный тренер «Денвера».