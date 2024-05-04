«Клипперс» хотят продлить контракты Джеймса Хардена и Пола Джорджа (Эдриан Воджнаровски)

Теги возможные переходы Тайрон Лю Клипперс НБА Джеймс Харден Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

«Клипперс» определились с приоритетными целями на межсезонье.

«Клипперс» большую часть серии с «Далласом» провели без Кавая Ленарда, но в клубе нацелены на сохранение звездных свободных агентов Пола Джорджа и Джеймса Хардена, чтобы они продолжили выступать вместе с Каваем, сообщают источники», – проинформировал журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Клипперс» ранее подписали с Ленардом 3-летнее продление на сумму 153 миллиона долларов до 2027 года. Харден этим летом станет неограниченно свободным агентом. У Джорджа есть опция игрока на сезон-24/25 на 48,8 миллиона долларов.

Калифорнийцы также хотят подписать долгосрочное продление с главным тренером Тайроном Лю, у которого остался один сезон по контракту.

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17 комментариев
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по пути Финикса
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Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус…
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Все это похоже на то, что делает Ишбиа в Финиксе
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Так они и Вэстбрука продлили за месячный проездной и пачку мальборо. Кому щас Харден нафиг нужен. Получит бесплатную парковку на новом стадионе, ковер и цветной телевизор, вот тебе и продление.
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Клипперс хотят и дальше вылетать в первом раунде
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Толстый, тупой и два хромых (с)
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эти ситуации с космическими зарплатами старых суперстаров - обратная сторона спортивного бизнеса по-американски
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Новый вызов для Леброна- завершить карьеру красивей, чем трио из клиперс
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Пошли по стопам гсв...))
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Говорят, искусственный интеллект поисковика "Яндекс" отнес сайт ЛА Клипперс в категорию "магазины антиквариата"
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Выгоните этих чёртовых Лю, игрока регулярки Пола, и чёртова чокера Хардена и с Каваем стройте новую команду
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Ответ Кирилл
В общем, Балмер решил и дальше сидеть в болоте вместе с ЛАК …
Как будто у него есть еще какие то варианты
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Ответ leon01
Выгоните этих чёртовых Лю, игрока регулярки Пола, и чёртова чокера Хардена и с Каваем стройте новую команду
Строить команду с Каваем? С Каваем который в по не играет. Во 👍 идея
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Ответ leon01
Выгоните этих чёртовых Лю, игрока регулярки Пола, и чёртова чокера Хардена и с Каваем стройте новую команду
на чем строить то?
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