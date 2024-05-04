«Клипперс» хотят продлить контракты Джеймса Хардена и Пола Джорджа (Эдриан Воджнаровски)

«Клипперс» определились с приоритетными целями на межсезонье.

«Клипперс» большую часть серии с «Далласом» провели без , но в клубе нацелены на сохранение звездных свободных агентов и , чтобы они продолжили выступать вместе с Каваем, сообщают источники», – проинформировал журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

« » ранее подписали с Ленардом 3-летнее продление на сумму 153 миллиона долларов до 2027 года. Харден этим летом станет неограниченно свободным агентом. У Джорджа есть опция игрока на сезон-24/25 на 48,8 миллиона долларов.

Калифорнийцы также хотят подписать долгосрочное продление с главным тренером , у которого остался один сезон по контракту.