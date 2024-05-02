Эксперт Колин Каухерд: «Пол Джордж сказал: «Это не то, кем мы являемся». К сожалению, это именно то, кем вы являетесь»

Колин Каухерд раскритиковал «Клипперс» за поражение от «Далласа» в 5-м матче.

«Пол Джордж не мог попасть, и не появились, недоступен… сказал: «Это не то, кем мы является». К сожалению, это именно то, кем вы являетесь.

Звезды «Клипперс» реализовали 22 процента бросков с игры, 8 из 36. Потерь больше, чем попаданий. Это катастрофа. Вот почему руководители и владельцы «Лейкерс» закатывают глаза, когда слышат о « », – сказал эксперт.