Эксперт Колин Каухерд: «Пол Джордж сказал: «Это не то, кем мы являемся». К сожалению, это именно то, кем вы являетесь»

Теги Даллас Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Пол Джордж Кавай Ленард Колин Каухерд Баскетбол

Колин Каухерд раскритиковал «Клипперс» за поражение от «Далласа» в 5-м матче.

«Пол Джордж не мог попасть, Уэстбрук и Харден не появились, Кавай недоступен… Пол Джордж сказал: «Это не то, кем мы является». К сожалению, это именно то, кем вы являетесь.

Звезды «Клипперс» реализовали 22 процента бросков с игры, 8 из 36. Потерь больше, чем попаданий. Это катастрофа. Вот почему руководители  и владельцы «Лейкерс» закатывают глаза, когда слышат о «Клипперс», – сказал эксперт.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий