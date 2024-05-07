Агент Джимми Батлера ответил Пэту Райли: «Джимми не выбирает, когда играть, а когда нет»

Теги Майами Пэт Райли НБА Джимми Батлер Баскетбол

Берни Ли отреагировал на слова Пэта Райли.

Президент «Хит» во время общения с прессой намекнул, что рассчитывает на более частое появление Батлера на площадке, если защитник запросит максимальный контракт. По словам Райли, команда станет выделять такие ресурсы только тому игроку, который «доступен каждый вечер».

Комментарии Райли прозвучали после сезона, в котором Батлер принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата. Джимми не проводит более 65 игр в регулярке с сезона-16/17, его последнего года в «Чикаго».

«Предположение о том, что Джимми сам выбирает, когда ему играть, а когда нет, не соответствует действительности. Поверьте, мне хочется видеть его на площадке в каждом матче. Но он все же не робот, травмы и различные обстоятельства имеют место быть. Джимми пропустил 22 матча, в каждом случае это было вызвано серьезными проблемами и опасениями», – заявил Ли.

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9 комментариев
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Тут может больше вопрос не в том, что Джимбо не хочет играть, а в том, что он трепется когда не играет. Ты можешь трепаться когда играешь и побеждаешь, но когда сидишь на скамейке и в соцсетях бахвалишься, то это совсем другое
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Крутой Джимбо зассал сам ответить дону Райли?
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походу поедет Джимми к брату Эврипиду
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Ой не с тем огрызаешься
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Старый лис начал свою игру
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А ещё эта причёска, добавил Пэт
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по ходу дни Батлера в Майами сочтены
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Ответ dafaka13
Крутой Джимбо зассал сам ответить дону Райли?
Отреагировать окружению Батлера нужно было, а сам он легко может лично пообщаться.
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