Агент Джимми Батлера ответил Пэту Райли: «Джимми не выбирает, когда играть, а когда нет»

Берни Ли отреагировал на слова Пэта Райли.

Президент «Хит» во время общения с прессой намекнул, что рассчитывает на более частое появление на площадке, если защитник запросит максимальный контракт. По словам Райли, команда станет выделять такие ресурсы только тому игроку, который «доступен каждый вечер».

Комментарии Райли прозвучали после сезона, в котором Батлер принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата. Джимми не проводит более 65 игр в регулярке с сезона-16/17, его последнего года в «Чикаго».

«Предположение о том, что Джимми сам выбирает, когда ему играть, а когда нет, не соответствует действительности. Поверьте, мне хочется видеть его на площадке в каждом матче. Но он все же не робот, травмы и различные обстоятельства имеют место быть. Джимми пропустил 22 матча, в каждом случае это было вызвано серьезными проблемами и опасениями», – заявил Ли.