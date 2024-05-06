«Сиксерс» могут попытаться выменять Джимми Батлера, если не смогут заполучить Пола Джорджа
Будущее Джимми Батлера в «Хит» стало актуальной темой в лиге.
По словам инсайдера Марка Стейна, «Филадельфия» может предпринять попытку выменять Батлера у «Майами», если не сможет использовать прогнозируемые 50 миллионов долларов в платежной ведомости, чтобы приобрести Пола Джорджа («Клипперс»).
У Батлера по контракту остался один гарантированный сезон на 48,8 миллиона долларов, а также опция игрока на 52,2 миллиона на сезон-2025/26.
34-летний форвард этим летом будет добиваться продления контракта. «Хит» могут принять решение об обмене Батлера, если отдадут приоритет гибкости и не смогут договориться о продлении соглашения.
из активных контрактов жоня, пол рид мать его и пара новичков на негаранте. Окей, Макси продляем. Это всё.
По СЭТу Тобайаса Харриса выменять, дав ему опять похожие деньги? Да кому он вобще нужен (кроме детройта, это не в счёт) ?