«Сиксерс» могут попытаться выменять Джимми Батлера, если не смогут заполучить Пола Джорджа

Теги возможные переходы Майами Филадельфия НБА Джимми Батлер Баскетбол

Будущее Джимми Батлера в «Хит» стало актуальной темой в лиге.

По словам инсайдера Марка Стейна, «Филадельфия» может предпринять попытку выменять Батлера у «Майами», если не сможет использовать прогнозируемые 50 миллионов долларов в платежной ведомости, чтобы приобрести Пола Джорджа («Клипперс»).

У Батлера по контракту остался один гарантированный сезон на 48,8 миллиона долларов, а также опция игрока на 52,2 миллиона на сезон-2025/26.

34-летний форвард этим летом будет добиваться продления контракта. «Хит» могут принять решение об обмене Батлера, если отдадут приоритет гибкости и не смогут договориться о продлении соглашения.

 

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8 комментариев
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Скажите Дэррилу что на дворе не 2019
+13
0
+13
Батлеру к началу нового сезона 35 лет будет, Джорджу 34, оба регулярно посещают лазарет, стоит ли это таких денег?
+9
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+9
Джимми пора поумерить аппетиты
+3
0
+3
Ответ Марсель Объелся
Скажите Дэррилу что на дворе не 2019
Вот да! Зачем эти два варианта в принципе?!
+3
0
+3
на Тобайаса Харриса
+1
0
+1
Я не понимаю как фила может ЧТО-ТО вобще выменять
из активных контрактов жоня, пол рид мать его и пара новичков на негаранте. Окей, Макси продляем. Это всё.

По СЭТу Тобайаса Харриса выменять, дав ему опять похожие деньги? Да кому он вобще нужен (кроме детройта, это не в счёт) ?
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Ответ 2fat
Я не понимаю как фила может ЧТО-ТО вобще выменять из активных контрактов жоня, пол рид мать его и пара новичков на негаранте. Окей, Макси продляем. Это всё. По СЭТу Тобайаса Харриса выменять, дав ему опять похожие деньги? Да кому он вобще нужен (кроме детройта, это не в счёт) ?
По СЭТу, конечно. Хэррис, Бадди Хилд, Брюс Браун...свободных агентов хватает, было бы желание
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