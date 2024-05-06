Пэт Райли: «Нам не нужно думать о продлении Джимми Батлера еще год»

Пэт Райли не принимал решений о будущем Джимми Батлера в «Майами».

«Нам не нужно думать о продлении еще год. Мы пока не обсуждали это в офисе, но нам придется оценить ситуацию перед принятием подобного решения», – заявил президент «Хит».

не рассматривает варианты обмена звездного форварда.

По мнению источников в лиге, будущее Батлера в «Майами» находится под вопросом.

Форвард набирал 20,8 очка, 5,3 подбора и 5 передач в среднем в сезоне-2023/24.

« » вылетел из плей-офф в первом раунде, проиграв фаворитам Восточной конференции «Селтикс» (1-4).