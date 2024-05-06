Пэт Райли о поведении Джимми Батлера во время серии с «Бостоном»: «Если ты не на площадке, тебе лучше заткнуться»

Теги Бостон Майами Пэт Райли НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Пэт Райли очертил ключевые проблемы «Майами».

«Ключевым вопросом этого лета для нас станет доступность наших игроков. Их участие в играх. Мы должны будем изменить некоторые вещи, но не порвать все в клочья.

Нас снова выбили в первом раунде. Нам нужно изучить некоторые компоненты. Наибольшее влияние на наш уровень оказывает Джимми Батлер. Он невероятный игрок, но должен будет задуматься о том, чего мы хотим добиться.

Его пропуски игр серьезно обсуждались с его агентом год назад.

Мы не собираемся менять Батлера, но многие вещи возможны. Речь не идет о том, чтобы добыть другую звезду. Это только ослабит скамейку.

Нам нужны 72 игры от баскетболистов. Двадцать лет назад игроки проводили 78, 79 матчей. Что произошло? Нам нужно будет обсудить это.

Не знаю, что Батлер имел в виду в серии с «Бостоном», был ли он серьезен или «троллил». Но если ты не на площадке, тебе лучше заткнуться.

У нас отличная группа игроков. Главная проблема – их доступность и здоровье. Мы должны вплотную заняться этим вопросом», – рассказал президент «Хит» на пресс-конференции.

 

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19 комментариев
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Крестный разложил всё по полочкам)
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Браво Райли👏🏻
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Жаль, скоро время людей из поколения Пэта уйдёт (
И будем слушать всякую политкорректную дичь
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В первую очередь по сезону вопросы должны быть к самому Пэту и менеджменту в целом. Очередной год провален очередной трейд очередной звезды и в очередной раз команда комплектуется из объедков других клубов. Зато все потекли от того, какой дед крутой, всех вокруг раскритиковал, а сам не при делах
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Придется "крутому" Джимми поджать хвост.
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Пэт в своем стиле)
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один из немногих людей в НБА, авторитет которого позволяет так говорить про игроков, не боясь того, что он будет уволен
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Батлер слегка выбисил Пэта
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Всё верно изложил Пэт. Пора опускать на землю тех, кто витает в облаках. Всё подчинять интересам команды для достижения поставленных целей.
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
Жаль, скоро время людей из поколения Пэта уйдёт ( И будем слушать всякую политкорректную дичь
Лучше политкорректный грамотный менеджер, чем дед правдоруб, который уже много лет не может ни одного толкового обмена провести
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Жаль, скоро время людей из поколения Пэта уйдёт (
И будем слушать всякую политкорректную дичь
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Лучше политкорректный грамотный менеджер, чем дед правдоруб, который уже много лет не может ни одного толкового обмена провести
Хахаха, он ошибся только тогда, когда решил всяким бревнам типа Уайтсайда чуть ли не супермаксы повыписывать. А потом, каким-то чудом, их разменять на Батлера и 2 раза в финал выйти. Как бы, я не говорю, что он не ошибался, но потом выправился причем в большой плюс. Не считая Хирро у Майами сейчас есть потенциал, просто нужно развивать, а не гоняться за КД, Лиллардами и пр которые в 1 раунде чокают
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Сурово, конечно, но вполне по фактам!
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кажется, кое-кто только что слегка упал в цене
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Ответ danik 258808
Батлер слегка выбисил Пэта
Пэт под камеры исполнил на бис, что 1:1 Батлеру внушил.
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Похоже будут обмены
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Надо было это в 2021 говорить, тогда он тоже больше всех орал что мы бы всех сделали если бы да кабы. Хотя да, тогда он не был на травме, зато рот тогда уже не затыкался.
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