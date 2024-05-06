Пэт Райли о поведении Джимми Батлера во время серии с «Бостоном»: «Если ты не на площадке, тебе лучше заткнуться»

Пэт Райли очертил ключевые проблемы «Майами».

«Ключевым вопросом этого лета для нас станет доступность наших игроков. Их участие в играх. Мы должны будем изменить некоторые вещи, но не порвать все в клочья.

Нас снова выбили в первом раунде. Нам нужно изучить некоторые компоненты. Наибольшее влияние на наш уровень оказывает . Он невероятный игрок, но должен будет задуматься о том, чего мы хотим добиться.

Его пропуски игр серьезно обсуждались с его агентом год назад.

Мы не собираемся менять Батлера, но многие вещи возможны. Речь не идет о том, чтобы добыть другую звезду. Это только ослабит скамейку.

Нам нужны 72 игры от баскетболистов. Двадцать лет назад игроки проводили 78, 79 матчей. Что произошло? Нам нужно будет обсудить это.

Не знаю, что Батлер имел в виду в серии с « », был ли он серьезен или «троллил». Но если ты не на площадке, тебе лучше заткнуться.

У нас отличная группа игроков. Главная проблема – их доступность и здоровье. Мы должны вплотную заняться этим вопросом», – рассказал президент «Хит» на пресс-конференции.