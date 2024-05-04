Буденхольцер, Эткинсон и Редик – в числе претендентов на пост главного тренера «Лейкерс»
«Лейкерс» отправили в отставку Дарвина Хэма.
По информации инсайдеров Шэмса Чарании и Йована Бухи, на вакантный пост претендуют Майк Буденхольцер, Кенни Эткинсон и Джей Джей Редик.
Также в списке кандидатов также Тайрон Лю. При этом известно, что «Клипперс» хотят продолжить сотрудничество со специалистом и намерены предложить ему продление контракта.
Под руководством Хэма «озерники» в последних двух сезонах доходили до финала Западной конференции и первого раунда плей-офф.
Реддик - будет означать, что семейка Басс полностью под контролем леброна