Буденхольцер, Эткинсон и Редик – в числе претендентов на пост главного тренера «Лейкерс»

Теги Тайрон Лю Клипперс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Майк Буденхольцер Кенни Эткинсон Баскетбол

«Лейкерс» отправили в отставку Дарвина Хэма.

По информации инсайдеров Шэмса Чарании и Йована Бухи, на вакантный пост претендуют Майк Буденхольцер, Кенни Эткинсон и Джей Джей Редик.

Также в списке кандидатов также Тайрон Лю. При этом известно, что «Клипперс» хотят продолжить сотрудничество со специалистом и намерены предложить ему продление контракта.

Под руководством Хэма «озерники» в последних двух сезонах доходили до финала Западной конференции и первого раунда плей-офф.

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5 комментариев
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Бад - лучший вариант
Реддик - будет означать, что семейка Басс полностью под контролем леброна
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Из них только Бад тренер
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Редика давай! Установки прям в подкасте будут обсуждаться.
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Желаю Баду лучшего. Ему бы команду помоложе и время построить систему.
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Ответ dev0
Желаю Баду лучшего. Ему бы команду помоложе и время построить систему.
Ему не нужно никакое время. Он что в Аталанте, что в Бакс результат давал сразу же. Пара точечных подписаний максимум.
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