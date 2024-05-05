Андреас Пистиолис: «Мы контролировали ход встречи со старта до финиша»

Андреас Пистиолис удовлетворен выступлением ЦСКА в первом матче с «Зенитом».

«Думаю, это была отличная игра для нас. Мы контролировали ход встречи со старта до финиша, придерживались плана, игроки показали характер. Но мы знаем, что это всего лишь первая игра, следующая будет совершенно другой. Ожидаем, что соперник отреагирует на это поражение. Мы готовы к тому, что следующий матч будет совершенно другой историей.

Отношения между мной и игроками? Верю, что у нас с игроками очень хорошие взаимоотношения, мы понимаем друг друга, они большие профессионалы. Я уже знал большую часть команды, когда приходил. При этом я верю, что мои игроки могут играть куда лучше по сравнению с тем, что вы видели сегодня на паркете», – заявил новый главный тренер команды.

был сильнее в борьбе под кольцом, выиграв подбор (36-25) и показав высокую эффективность в атаке с ближней дистанции (69,2%).

Московский клуб победил в первом гостевом матче (82:67) и повел в серии – 1-0.