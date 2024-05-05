Хавьер Паскуаль о проблемах в атаке «Зенита»: «Было просто невозможно играть сегодня»

«Зенит» реализовал 41,4% бросков в проигранном матче с ЦСКА.

Команда из Санкт-Петербурга забросила 7 из 26 трехочковых.

«Поздравляю ЦСКА, через 48 часов мы будем готовы к следующей игре. Нам понадобится поддержка от болельщиков.

Проблемы в атаке? Курич получил травму, Карлтон получил повреждение, Винс (Хантер) в первом же владении травмировался, но продолжил играть. Было просто невозможно играть сегодня», – пояснил главный тренер неудачное выступление команды.

« » уступил ЦСКА в первом матче серии плей-офф со счетом 67:82.