Чарльз Баркли – молодым игрокам: «80 процентов профессиональных спортсменов разоряются. Когда тебе будет 55, сколько денег у тебя останется?»

«Я был идиотом, когда впервые получил большие деньги. У меня было три или четыре автомобиля. Доктор Джей спросил у меня: «Сколько автомобилей ты можешь водить одновременно?» Я ответил: «Один». Он сказал: «Тогда зачем тебе четыре?»

Он сказал: «Этих денег должно хватить тебе на всю оставшуюся жизнь. Сынок, не тратить все свои деньги на автомобили. Все и так знают тебя. Если ты остановишься на Kia, все скажут: «Это Чарльз Баркли». Если ты остановишься на Mercedes-Benz или Rolls-Royce, все скажут: «Это Чарльз Баркли». Дело не в том, что ты не можешь позволить себе этот автомобиль. Дело в том, что эти 300 тысяч долларов, которые ты потратил на Bentley, ты мог положить в банк, и через 20 лет у тебя было бы гораздо больше».

Я не пытаюсь хейтить молодежь. 80 процентов профессиональных спортсменов разоряются. Я не хочу, чтобы вы оказались в этом списке. Сейчас тебе 20. Когда тебе будет 55, сколько денег у тебя останется? Вот в чем суть», – сказал член Зала славы.