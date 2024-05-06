Чарльз Баркли – молодым игрокам: «80 процентов профессиональных спортсменов разоряются. Когда тебе будет 55, сколько денег у тебя останется?»

Теги НБА Чарльз Баркли Баскетбол

«Я был идиотом, когда впервые получил большие деньги. У меня было три или четыре автомобиля. Доктор Джей спросил у меня: «Сколько автомобилей ты можешь водить одновременно?» Я ответил: «Один». Он сказал: «Тогда зачем тебе четыре?»

Он сказал: «Этих денег должно хватить тебе на всю оставшуюся жизнь. Сынок, не тратить все свои деньги на автомобили. Все и так знают тебя. Если ты остановишься на Kia, все скажут: «Это Чарльз Баркли». Если ты остановишься на Mercedes-Benz или Rolls-Royce, все скажут: «Это Чарльз Баркли». Дело не в том, что ты не можешь позволить себе этот автомобиль. Дело в том, что эти 300 тысяч долларов, которые ты потратил на Bentley, ты мог положить в банк, и через 20 лет у тебя было бы гораздо больше».

Я не пытаюсь хейтить молодежь. 80 процентов профессиональных спортсменов разоряются. Я не хочу, чтобы вы оказались в этом списке. Сейчас тебе 20. Когда тебе будет 55, сколько денег у тебя останется? Вот в чем суть», – сказал член Зала славы.

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7 комментариев
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Сэр Чарльз стал всё чаще и чаще говорить правильные вещи
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Ответ Insamo217
понятно, что если бы у Баркли, да даже у Шакила были бы деньги, то хрен бы они работали на телевидении постоянно. Но во всем этом конечно читается зависть к нынешним игрокам, которые получают громадные деньги, которых в их время не было. Но слова безусловно правильные
С чего бы вдруг они бы не работали? Им нравится то чем они занимаются - денег у них достаточно на праздную жизнь, тем более у Шака.
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понятно, что если бы у Баркли, да даже у Шакила были бы деньги, то хрен бы они работали на телевидении постоянно. Но во всем этом конечно читается зависть к нынешним игрокам, которые получают громадные деньги, которых в их время не было. Но слова безусловно правильные
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Играй он сейчас, у него было бы 40 автомобилей
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Ребятам на максимальных контрактах надо очень сильно постараться, чтобы остаться без денег. Сейчас за карьеру они легко заработают больше 100-200 млн, а потерять такие деньги в разы сложнее, чем 20-25 млн
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Ответ Insamo217
понятно, что если бы у Баркли, да даже у Шакила были бы деньги, то хрен бы они работали на телевидении постоянно. Но во всем этом конечно читается зависть к нынешним игрокам, которые получают громадные деньги, которых в их время не было. Но слова безусловно правильные
У Шака вроде денег более, чем хватает на жизнь
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Ответ Михаил Опякин
Сэр Чарльз стал всё чаще и чаще говорить правильные вещи
только в прошлой новости он рассказывал, как проиграл 25 миллионов в казино
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