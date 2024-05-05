Дирк Новицки объяснил, почему выступал под 41-м номером

Дирк Новицки рассказал, почему играл под 41-м номером.

«Я начал играть под номером 11, потому что у моего отца был 11-й номер в гандболе. Затем я увидел, как носил 14-й номер на Олимпийских играх в Барселоне, и мне он как раз очень понравился. Да и кто не любил Чарльза в те времена? Поэтому я перешел на 14-й номер. Он закрепился за мной в национальной сборной.

Когда я приехал в , то хотел себе 14-й номер, но эта майка была у Роберта Пэка. Он такой: «Черт возьми, новичок, ты не получишь мой номер». Он даже не хотел устраивать бросковый конкурс или что-то в этом роде. В итоге я просто перевернул число – с 14 на 41», – рассказал прославленный немецкий баскетболист.