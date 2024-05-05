Чарльз Баркли: «Позвал молодого Дирка играть за Оберн, но он сказал, что собирается в армию»

Теги Даллас Дирк Новицки НБА Чарльз Баркли Баскетбол

Чарльз Баркли вспомнил о первой встрече с Дирком Новицки.

Прославленный немецкий форвард в субботу стал гостем программы Inside The NBA.

«Мы собрали звездную команду и поехали в Германию. Дирку было 18. Он набрал 30 очков к большому перерыву. Мы такие: «Кто этот чувак?» В итоге у него было что-то вроде 47 очков.

Я подошел к нему после игры. «Ты кто такой?» Он такой: «Дирк Новицки». Предлагаю ему играть за Оберн: «Хочу, чтобы ты играл за наш университет». Он посмотрел на меня с таким серьезным выражением: «Я собираюсь в армию». Я отвечаю: «Приятель, ты же семифутер. Какая армия?» – рассказал Баркли.

Новицки в итоге не пошел в армию и отказался от варианта с NCAA, сразу перебравшись в НБА.

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3 комментария
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Дирк с серъезным видом посмотрел на меня и спросил: "Ты кто такой? ".
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Дирки напихал тогда 52 оча. Лето 97-го.
Видео в плохом качестве, по походону можно распознать Вина Бейкера, Рыжего Миллера, грузного Баркли, Кидда, вроде новичок из Ванкувера Абдур Рахим, Скотти выходил на разминку, Майкла не показали.
Игра на расслабоне, защиты нет.
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