Чарльз Баркли: «Позвал молодого Дирка играть за Оберн, но он сказал, что собирается в армию»

Чарльз Баркли вспомнил о первой встрече с Дирком Новицки.

Прославленный немецкий форвард в субботу стал гостем программы Inside The NBA.

«Мы собрали звездную команду и поехали в Германию. Дирку было 18. Он набрал 30 очков к большому перерыву. Мы такие: «Кто этот чувак?» В итоге у него было что-то вроде 47 очков.

Я подошел к нему после игры. «Ты кто такой?» Он такой: « ». Предлагаю ему играть за Оберн: «Хочу, чтобы ты играл за наш университет». Он посмотрел на меня с таким серьезным выражением: «Я собираюсь в армию». Я отвечаю: «Приятель, ты же семифутер. Какая армия?» – рассказал .

Новицки в итоге не пошел в армию и отказался от варианта с NCAA, сразу перебравшись в .