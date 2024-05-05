Чарльз Баркли об Энтони Эдвардсе: «Если видишь, что он дерется с медведем, помоги медведю»

Чарльз Баркли остался впечатлен развитием Энтони Эдвардса.

«Этот чертов – особенный. Мы знали, что он очень атлетичен, но не знали, что он может бросать трехочковые. Он очень сильно поработал над своей игрой. Я знал, что он может ставить сверху, проходить к кольцу, но теперь он еще и снайпер.

Когда твой оппонент настолько талантлив, и ты должен встречать его за пределами трехочковой линии, и не можешь удержать его перед собой, это огромная проблема.

Как говорят у нас: «Если видишь, что он дерется с медведем, помоги медведю», – посмеялся Баркли.