Чарльз Баркли об Энтони Эдвардсе: «Если видишь, что он дерется с медведем, помоги медведю»

Теги Денвер Миннесота НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Чарльз Баркли остался впечатлен развитием Энтони Эдвардса.

«Этот чертов Энтони Эдвардс – особенный. Мы знали, что он очень атлетичен, но не знали, что он может бросать трехочковые. Он очень сильно поработал над своей игрой. Я знал, что он может ставить сверху, проходить к кольцу, но теперь он еще и снайпер.

Когда твой оппонент настолько талантлив, и ты должен встречать его за пределами трехочковой линии, и не можешь удержать его перед собой, это огромная проблема.

Как говорят у нас: «Если видишь, что он дерется с медведем, помоги медведю», – посмеялся Баркли.

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6 комментариев
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Не стоит забывать, что иногда ты ешь медведя, но иногда и медведь ест тебя.
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Только Эдвардс посадит медведя на кроссовер, а через тебя воткнет сверху
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Если видишь, что Ник Янг дерётся с дельфином, не спеши помогать Нику Янгу!
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Ответ Алексей Ильин
Иными словами, день на день не приходится
Вас Стэтхэм покусал?)
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КСП очень качественно ограничивал Анта, только волки очень быстро адаптировались и стабильно меняли цепкого КСП на менее подвижных Джамала/Реджи/Гордона.
Загвоздка в том, что больше некому хорошо сдерживать Эдвардса у Наггетс
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Ответ Роман Ивашин
Не стоит забывать, что иногда ты ешь медведя, но иногда и медведь ест тебя.
Иными словами, день на день не приходится
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